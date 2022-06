Caro gasolio non si risolve, armatori in mare solo per tre giorni

TERMOLI. Nel day after dell'incontro col presidente della Giunta regionale, Donato Toma, gli armatori aderenti all'associazione Pesca Molise hanno affrontato le questioni relative alla prossima settimana e anche agli adempimenti successivi, vedi fermo biologico e festività di San Basso.





Stavolta, non si sono riuniti pubblicamente al mercato ittico, ma nella loro sede, con adesioni alla proposta di uscire in mare da domani sera sempre tre giorni alla settimana e non 4, come nelle precedenti due, per lasciare un sintomo di quello stato di agitazione che permane, nonostante non si sia più preferita la rotta della serrata.

Sono comunque tempi molto difficili, lo dimostra il caro gasolio, che resta su livelli di massima allerta e che brucia l'80% dei ricavi delle imprese di pesca.

