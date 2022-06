Voucher per la digitalizzazione alle imprese, pubblicato il bando 2022

CAMPOBASSO. In arrivo 120.000,00 euro dalla Camera di Commercio per le imprese da investire in iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.

Con il Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2022(CAR 23016), si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese.

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai progetti e le relative spese dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 previsto dal Bando- inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1.

I voucher avranno un importo unitario massimo di € 7.000,00 a fronte di un investimento minimo da parte dell’impresa di € 5.000,00.

Quest’anno rispetto alle scorse edizioni, sarà finanziato fino al 60% delle spese ammissibili indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it dalle ore 8:00 del 11 LUGLIO 2022 alle ore 21:00 del 21 AGOSTO 2022 indicando, pena la non ammissibilità, il seguente oggetto: “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2022.

Al fine di agevolare le imprese nella presentazione della domanda, la Camera di Commercio del Molise ha organizzato, per lunedì 4 luglio 2022 alle ore 16:00, un evento online nel quale non solo verrà illustrato il bando nei suoi aspetti generali ma sarà previsto anche un momento di Question Time per eventuali domande e delucidazioni specifiche.

All’evento possono partecipare tutte le imprese molisane previa iscrizione.

Il link per l’iscrizione all’evento e tutte le informazioni riguardanti il bando sono reperibili sul sito camerale, alla sezione Servizi per l’impresa digitale e tra le News in homepage.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID all’indirizzo mail pid@molise.camcom.it e ai numeri 0874471 -810 oppure 543.