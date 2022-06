Stop ai motori endotermici, Uliano: «Solo Termoli con la Gigafactory ha prospettive oltre il 2035»

TERMOLI. Nella teoria del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, la realizzazione della Gigafactory di Termoli comunque una dote la porterà, quella della prospettiva industriale, benché sarà garantita dopo una transizione che sicuramente comporterà criticità occupazionali.

Di certo c’è che dal 2024 in avanti a dimezzarsi sarà la forza lavoro all’interno dello stabilimento Stellantis di Termoli, avviato a una totale riconversione entro il 2030, secondo quanto appreso ieri dalle parti sociali nel lungamente e atteso e agognato confronto sulla realizzazione della Gigafactory di Termoli. Era meglio non saperlo? No, certamente, perché comunque la programmazione aziendale sarebbe andata avanti, ma il programma del full electric penalizzerà in questa fase di transizione assai fortemente il Termoli Plant, che perderà i cambi entro il 2024 e mille operai, per poi dire addio gradualmente anche ai motori. In soffitta mezzo secolo di storia produttiva del territorio e non solo.

«Nell'ambito degli stabilimenti legati alle motorizzazioni solo lo stabilimento di Termoli con l'investimento della Gigafactory ha una prospettiva industriale che va oltre il 2035», a dichiararlo è stato Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl, che ieri ha riportato «Molte preoccupazioni da parte dei lavoratori del sito del Gruppo Stellantis di Pratola Serra, rispetto alla decisione ribadita in commissione ambiente di stop allele produzioni dei motori endotermici nel 2035».

Ieri in assemblea con i lavoratori del sito campano dove vengono prodotti motori diesel e benzina del Gruppo Stellantis.

«La decisione della commissione ambiente europea - osserva - deve portare immediatamente il governo italiano a decidere le linee d'indirizzo per quanto riguarda la destinazione dei fondi assegnati per il settore dell'auto. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. È necessario mettere a disposizione le linee di finanziamento stanziate di circa 8 miliardi, per aprire una fase di politica industriale volta a collocare nell'ambito del settore dell'automotive italiano le nuove produzioni della componentistica necessaria al motore elettrico. Dalle batterie, ai semiconduttori, dalla digitalizzazione, alla guida autonoma, dice Uliano, serve sostenere la riconversione dell'intero settore della componentistica perché solo attraverso quest'operazione possiamo compensare e rispondere, in qualche modo, al rischio occupazionale che si determinerà nel nostro Paese a seguito del cambio delle motorizzazioni».

Per quanto riguarda il gruppo Stellantis «è fondamentale - dice Uliano - per tutte le realtà che oggi hanno una produzione collegata alle motorizzazioni endotermiche che si apra un confronto con il Gruppo per collocare altre tipologie di produzione volte a garantire reale occupazionali italiane».