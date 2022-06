Vendite dirette, Giorgio Mastrota premia il termolese Massimo Colecchia

TERMOLI. Il termolese Massimo Colecchia riceve il Premio Nazionale Avedisco alla carriera per l’Azienda Herbalife Nutrition. Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo.

Massimo Colecchia, brillante professionista di Termoli, in provincia di Campobasso, durante la 26ª edizione del Premio Nazionale Avedisco è stato premiato per i notevoli risultati ottenuti negli anni con l’Azienda Herbalife Nutrition. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso l’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma.

Massimo è stato premiato per i risultati ottenuti con l’azienda Herbalife Nutrition, Azienda di Vendita Diretta leader mondiale nel settore della nutrizione che da oltre 40 anni sviluppa e commercializza una vasta gamma di prodotti per il controllo del peso, lo sport e la cura della persona, perché con quasi trent’anni di esperienza nella realtà è stato tra i principali fautori del suo sviluppo nel Sud Italia.