Uil Pensionati, Claudio Giancarlo Perna eletto segretario generale in Molise

CAMPOBASSO. Claudio Giancarlo Perna è il nuovo Segretario generale regionale Uil Pensionati Molise. Nella giornata di ieri primo luglio, si è svolto il 12° Congresso regionale Uilp Molise nel quale è stato eletto il nuovo Segretario Generale oltre ad esserci il rinnovo degli organismi interni.

Alla presenza e con gli interventi di Pasquale Lucia, Segretario organizzativo Uilp nazionale e di Tecla Boccardo, Segretario Generale regionale Uil Molise, il dibattito congressuale ha preso forma attraverso il tema “Passato, Presente e Futuro – I giovani corrono veloci, gli anziani conoscono la strada: insieme raggiungono la prima meta”.

Al dibattito è intervenuto in collegamento da remoto il segretario generale nazionale Uilp, Carmelo Barbagallo, e nel suo intervento ha posto l’accento sulle problematiche generali dei pensionati. Infine ha formulato un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi componenti gli organismi eletti e al nuovo futuro segretario generale Uilp Molise.

Infine hanno portato i saluti tutti i segretari generali di categoria della Uil e delle altre sigle sindacali Cgil e Cisl.

Oltre ai tanti interventi dei delegati al congresso erano presenti rappresentanti di tutto il territorio regionale, da Termoli a Venafro.

A seguire il congresso ha poi votato per il suo nuovo Segretario Generale regionale con un risultato plebiscitario per Claudio Giancarlo Perna.

Da sempre vicino al mondo del lavoro e ai lavoratori, l’elezione di Perna è la giusta evoluzione di un percorso professionale ultra trentennale.

Perna, classe 1954, da oltre trentacinque anni è impegnato attivamente nell’ambito della rappresentanza sindacale nel settore dell’edilizia avendo ricoperto altresì la carica di segretario provinciale della Uil di Isernia dal 1989 al 1994 e poi ha rivestito incarichi nell’ambito della segreteria Feneal -Uil Edilizia. Dal 2015 al 2017 ha rivestito anche la carica di Presidente della Edilcassa Molise.

Spesso è stato delegato, proprio dalla Segretaria generale Uil Molise Tecla Boccardo, a presenziare ad alcuni eventi ufficiali in rappresentanza della Uil.

“Con la mia elezione”, afferma il neo segretario Perna, “vorrei garantire i temi specifici e cari ai pensionati come la legge sull’autosufficienza degli anziani, ferma ormai da tanti anni e non ancora approvata, oltre ad una particolare attenzione alla questione sanitaria delle Rsa e alla difficoltà di molti anziani di ricevere cure adeguate. I pensionati Uil Molise lotteranno anche per i tanti giovani precari e soprattutto sul loro incerto futuro pensionistico. Sarò come sempre al fianco delle battaglie necessarie al nostro futuro e al futuro dei nostri figli. Mi sento onorato per l’incarico ricevuto e per la fiducia riposta dagli iscritti alla Uilp Molise nei miei confronti. Inoltre ringrazio la fiducia e la stima di Tecla Boccardo e di tutti i colleghi segretari generali di categoria della Uil Molise.”

Galleria fotografica