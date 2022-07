Tecla Boccardo rieletta leader della Uil Molise, Bombardieri: «Gigafactory? C'è da lavorare»

TERMOLI. Come annunciato, alla presenza del leader nazionale Pierpaolo Bombardieri, la segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, è stata rieletta per il terzo mandato.

«Una giornata ricca di emozioni, di stimoli, di sollecitazioni, in cui è venuta fuori con tutta la sua forza, la determinazione del gruppo dirigente molisano a lavorare su un territorio che oggi paga un forte ritardo dal punto di vista economico, infrastrutturale e dei servizi al cittadino.

Oggi, come ha detto nel suo intervento Pierpaolo Bombardieri, comincia il nostro congresso che durerà per i prossimi 4 anni, durante i quali abbiamo il compito di lavorare con passione, grinta ed entusiasmo a fianco di lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani, precari e disoccupati», le parole al termine dell'assise congressuale, ospitata a Villa Livia.

A tenere banco, le dichiarazioni sulla Gigafactory di Termoli, che proprio oggi abbiamo pubblicato in video, nell'intervista al segretario generale della Uil.

«La Gigafactory è una grossa opportunità, a livello regionale e nazionale, ma il Governo deve fare di più. Gli accordi prevedono gli investimenti, la messa a punto della fabbrica e l’occupazione, ma serve anche un quadro di insieme correlato al futuro del territorio e del Paese. Su questo aspetto, il Governo non ha ancora dato risposte soddisfacenti, mentre il 2035 è dietro l’angolo: servono certezze, scelte chiare e investimenti sulle aziende e sulle infrastrutture necessarie alla riuscita del progetto. Noi rivendichiamo un impegno forte della politica per la crescita del Paese, a partire da queste realtà del Sud che stanno pagando pesantemente l’attuale crisi. La scelta del modello di sviluppo e delle politiche industriali e della transizione energetica - ha concluso Bombardieri - deve essere orientata a dare risposte al territorio, alle lavoratrici, ai lavoratori e a chi il lavoro ancora non ce l’ha».