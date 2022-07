Ossigeno puro alla pesca, arrivata la proroga del credito d'imposta

TERMOLI. Passata un po' in secondo piano, forse per via delle misure assunte in ambito comunitario, è arrivata la proroga del credito d'imposta.

Lo ha reso noto Federpesca. «A seguito di un importante lavoro di sensibilizzazione istituzionale, che è stato fatto con il Governo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché con i referenti dei gruppi parlamentari delle commissioni Agricoltura, Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, che hanno esaminato il #DLAiuti, è stata approvata la proroga del contributo sotto forma di credito di imposta per l’acquisto del carburante per il secondo semestre 2022 per il settore della pesca, con un importo pari a 23 milioni di euro. Si tratta di un grande risultato, che arriva a seguito di numerose interlocuzioni nell’ambito delle quali ci era stato inizialmente comunicato che non c’erano ulteriori fondi disponibili. Tuttavia, a seguito del lavoro svolto in questi giorni, siamo estremamente soddisfatti che sia stata trasversalmente compresa l’importanza di sostenere il settore ittico in un momento di grande difficoltà economica. Per questo ringraziamo il Governo e tutti i gruppi parlamentari che in queste ore si sono spesi per garantire questo strumento che le imprese del settore attendevano con ansia. La pesca sarà uno dei pochi settori che riceverà un sostegno economico da questo provvedimento a dimostrazione della grande crisi che il comparto sta attraversando ma anche della sensibilità di chi ha compreso questo problema garantendo risorse aggiuntive ad un settore in ginocchio. In attesa della conversione in legge, continueremo come sempre nel nostro lavoro di supporto alle imprese del settore e nell’individuazione di strumenti e opportunità».