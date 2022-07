Obiettivo 2030, il confronto sulla Gigafactory

TERMOLI. Dopo quasi mezzo secolo di attività che hanno trasformato un territorio a vocazione agricolo in polo industriale per eccellenza, la riconversione dello stabilimento Stellantis di Termoli cambierà gli equilibri, non solo di natura produttiva, per via dell’abbandono di motori e cambi, a partire dal 2024, ma per tutto quello che ruoterà attorno alla Gigafactory. Si perderà il 40% dell’attuale forza lavoro, circa mille esuberi, dagli attuali 2.370 circa, oltre agli 80 entro fine anno, come formalizzato nell’accordo di due giorni fa. Ma coloro che saranno riassunti e trasmigreranno dall’attuale gestione lo saranno in Acc, il player scelto da Stellantis per costruire le batterie elettriche, insomma un cambio epocale, ben più significativo di quello avvenuto a inizio anni duemila, con la Powertrain, quando Fiat scorporo le meccaniche dal resto del gruppo, durante la fase di sinergia con General Motors. In ogni caso, meglio avere una prospettiva industriale, come ha messo in evidenza alcune settimane fa il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano, ed è innegabile che Rivolta del Re sia l’unico sito al momento ad averla garantita, anche se occorre verificare a che prezzo.

È questa la chiave di volta di tutto il ragionamento. Che ha visto riunito il direttivo regionale della Fim-Cisl, radunato nella sede del Corso Nazionale da Marco Laviano. Lavoratori e lavoratrici, rappresentanti sindacali e dirigenti chiamati ad approcciare un futuro a medio termine che si annuncia complesso e pieno di insidie. «la Gigafactory, tra luci ed ombre le possibilità di sviluppo per il Molise, discussioni, proposte e partecipazione per la presentazione della nuova piattaforma per il rinnovo del Ccsl, proiezioni produttive delle aree premium e di quelle traditional». Ormai tutto declinato all’inglese, si fa per dire. Questo l’ordine del giorno, a margine del quale Laviano ha offerto l’analisi di contesto. «Si parte così, dubbi e per ora poche certezze per il settore automotive da parte di imprese, addetti ai lavori e consumatori ma, nota stonata, anche da parte di chi quel testo legislativo doveva approvarlo a netta maggioranza in parlamento europeo. Difatti, la forte spaccatura da parte dei deputati nel votare (339 favorevoli 249 contro) il testo che garantirà la riduzione delle emissioni di Co2 e garantire così il raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati, mette ancor di più in discussione quella serie di misure che regolamentano il processo di decarbonizzazione degli attuali veicoli endotermici nel pacchetto Fit For 55 (emissioni 0 entro il 2035 – 55% entro il 2030).

Come Fim-Cisl non discutiamo se sia cosa giusta o no, ma se sia al momento sostenibile, non solo a livello ambientale ed economico ma soprattutto a livello sociale. Le circa 2.200 aziende che lavorano per creare componentistica per i motori endotermici rappresentano oggi un enorme catena al valore per il nostro paese. Da tempo sosteniamo con forza la necessità di costruire una solida struttura socioeconomica su cui reggere l’intero processo di riconversione delle attuali aziende collegate settore auto, abbiamo già in più circostanze evidenziato la forte preoccupazione di non avere né i mezzi né il tempo per gestire il pericoloso, se troppo rapido, passaggio dall’endotermico all’elettrico. Si rischia una catastrofe sociale ed economica se in una nazione avanzata come la nostra non si fa la giusta strategia. Lo scorso 27 giugno presso la sede Stellantis di Roma, ho partecipato insieme alle altre segreterie territoriali all’incontro con la direzione aziendale e le segreterie nazionali proprio per affrontare il delicato tema della Gigafactory a Termoli. La scelta del polo termolese per noi resta un forte attestato di stima per la comunità e per il nostro paese, per anni lo stabilimento molisano è stato riconosciuto come una eccellenza della meccanica italiana. Abbiamo affrontato le prossime tappe che coinvolgeranno il processo di insediamento della jointventure Acc.

L'obiettivo di Acc è quello di aumentare complessivamente la propria capacità industriale ad almeno 120gwh entro il 2030 (3 giga da 40gwh in Europa) e di ampliare lo sviluppo e la produzione di celle in moduli per batterie ad alte prestazioni di nuova generazione. Questo come sappiamo porterà la necessità di trasformare progressivamente l'impianto esistente a Termoli così da contribuire alla creazione del terzo polo europeo nella produzione di batterie oltre a quello appena terminato in Francia (Douvren) e quello che verrà realizzato in Germania per un totale di 7 mld di investimento globale per l’Europa. Da gennaio 2023 Acc acquisirà tutto il terreno circostante il perimetro che va dall’attuale capannone di Termoli 2, sito di produzione dell’unità Cambi Transmission, traditional e M40, fino al confine delle aree verdi circostanti l’ingresso denominato Termoli 4. Ad ottobre 2023 al via inizio lavori nelle aree libere per la realizzazione del “modulo uno” e della “power solar unit”, dal 2024 si darà inizio alle attività di acquisizione di una parte di personale della attuale Fca Italy stabilimento di Termoli attraverso anche un piano formativo che potrebbe prevedere un trasferimento momentaneo presso siti produttivi già attivi. Dal gennaio 2025 si procederà alla realizzazione dei “moduli 2 e 3” sul fabbricato dell’attuale Termoli 2, obiettivo dichiarato nel 2030 produzioni al 100% emissioni 0 per autoveicoli Bev. A piena capacità produttiva il nuovo stabilimento occuperà 2.000 lavoratori così come garantito anche al tavolo ministeriale. Preoccupa però, che nei dati del perimetro occupazionale ad oggi non abbiamo certezza che tutti i lavoratori dipendenti di Stellantis Fca Italy di Termoli verranno “Ricollocati” nel nuovo sito produttivo, per questo motivo durante l’incontro abbiamo chiesto un mettere in agenda con urgenza un confronto anche con la nuova società Acc. Con la dovuta cessazione della produzione dei Cambi nel primo quadrimestre 2024 (circa 400 addetti), e la prevedibile discesa di produzioni di motori endotermici, ci troviamo subito a doverci confrontare con il primo vero impatto negativo della nuova idea di mobilità sostenibile e del processo di re industrializzazione. Inutile nascondersi, non c’è altro tempo da perdere, in Italia la politica attuale e le istituzioni tutte, hanno l’obbligo sociale di mettere in atto una seria riforma delle pensioni a garanzia di un vero processo mirato di uscita dal mondo del lavoro e quindi di ricambio generazionale, soprattutto per quei settori a cui si sta imponendo un grosso sacrificio e che saranno coinvolti nella transizione energetica. C’è bisogno di una nuova forma di ammortizzatori sociali dedicati che possa proteggere l’industria senza ostacolare la transizione, che possa accompagnare il lavoratore o a maturare i requisiti pensionistici perché coinvolto nel percorso di riconversione, o ad indirizzarlo in un processo di reskilling quindi formazione specializzata per renderlo pronto alle nuove opportunità di lavoro. Lo stabilimento molisano dalla sua parte ha la molteplicità di prodotti che in qualche modo a mio avviso garantiscono un vero paracadute, come segretario della Fim-Cisl Abruzzo-Molise in più riprese ho ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione alle attuali produzioni di motori, voglio sottolineare come lo stop alle vendite dal 2035 dell’endotermico è fissato al momento solo per il mercato europeo. Bisogna seguire la giusta strategia, non avere fretta e gestire al meglio la fase iniziale del processo all’elettrificazione senza rischiare di subire ulteriori perdite di posti di lavoro, garantendo la produzione per i mercati extra Ue di Stellantis con il made in Termoli. La risposta dei mercati farà il resto, solo così riusciremo a gestire in maniera sostenibile la transizione energetica. La partita europea è tutta da giocare, come Fim e come membro dell’Ente di negoziazione siamo impegnati direttamente al tavolo di confronto per istituire il futuro Comitato Aziendale Europeo di Stellantis, perché è chiaro come a questo punto le questioni transnazionali di un colosso come Stellantis saranno sempre più centrali. Quello che stride è che se come parti sociali ci stiamo seriamente impegnando oltre che sul territorio nazionale anche nel perimetro europeo, è come sia possibile che nell’istituzione dell’Alleanza delle 20 Regioni Europee, l’unica vera regione, il Molise che sarà seriamente coinvolta nel processo di riconversione, e che avrebbe avuto tutto il diritto di entrare a farne parte, non ha aderito a questo progetto a forte spinta del settore auto. Non possiamo pensare ad una transizione credibile se dobbiamo registrare, solamente slogan e vuoti progettuali, mentre le imprese devono correre verso il percorso indicato per la mobilità sostenibile, abbiamo uno stallo totale su tutto il tema delle energie rinnovabili e delle infrastrutture. Rischiamo di avere le aziende pronte auto vendute e non poterle ricaricare, e soprattutto farlo in aree dove l’energia fornita è “green”. La mobilità elettrica del futuro per far sì che sia davvero ad impatto zero ha bisogno soprattutto di tante fonti per generare energia pulita, la nuova concezione di auto Bev ha bisogno di grosse quantità di metalli preziosi e di terre rare.

Pensare di asservire le nuove aziende altamente energivore con la linea tradizionale è tanto assurdo quanto folle… bisogna concretizzare più produzioni interne di componenti per le aziende e le auto elettriche, soprattutto se vogliamo far crescere il nuovo mondo del lavoro sul proprio territorio nazionale senza dipendere dai mercati extra Ue. La transizione ecologica rappresenta davvero una vera opportunità per il nostro futuro, di sicuro potrà creare tantissime nuove opportunità di lavoro stabile e duraturo ma se non attuiamo subito una politica industriale nazionale questo passaggio lascerà segni indelebili di questa ormai terza rivoluzione industriale. Le produzioni italiane vanno difese, la Gigafactory comunque rappresenta una grande opportunità di centralità della nostra nazione, il Molise è stato battezzato come punto di ripartenza non facciamoci trovare impreparati, questo territorio e il suo popolo meritano molto di più».