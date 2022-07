«Chi come noi guadagna appena 543 euro escluso dal bonus del Governo»

TERMOLI. Una lettera aperta per sensibilizzare di chi di dovere, dalle alte sfere, in giù, sulla condizione dei precari pubblici.

Tante le categorie escluse dal provvedimento del bonus 200 euro con cui il governo Draghi ha inteso dare una mano contro la bolla inflattiva e il caro energia che sta caratterizzando questo durissimo 2022. Tuttavia, c’è proprio chi è precario e a fatica arriva a fine mese, anzi non ci arriva proprio, per cui vive questa esclusione come una privazione.

«Vogliamo ringraziare le organizzazioni sindacali che non hanno mosso alcun dito nei nostri riguardi, siamo persone che sbarcano il lunario con poche centinaia di euro al mese, e in tempi normali riuscire a pagare le bollette è un’impresa. Ora giacciono lì sul tavolo, perché non siamo proprio in grado di sostenerne costi e rincari». Si esprime così, con grande amarezza, una delle Borse lavoro di Termoli, lavoratori socialmente utili che svolgono mansioni di varia natura. «Il nostro compenso è di 543 euro, per 4 ore al giorno, dalle 8 alle 12. A noi servivano di più queste 200 euro, ma ringraziamo davvero le istituzioni ai vari livelli, perché ci considerano cittadini di serie B. Aumenti e inflazione mangiano quel poco che guadagniamo, non ce la facciamo più». Sono incarichi semestrali, rinnovabili, nell’ambito del piano sociale messo a punto dalla Regione e poi assegnati ai vari Comuni. «Non andiamo oltre i 21 mesi e c’è chi lavorerà solo fino all’autunno, ma poi?»