Torna alla carica il Sib contro Draghi

TERMOLI. Torna alla carica il Sib-Confcommercio sulla questione concessioni balneari. «Si è riunito il Comitato di presidenza della nostra Organizzazione per l'esame collegiale delle iniziative sindacali già intraprese e da svolgere durante il periodo estivo dove massimo è l'interesse mediatico sulle vicende balneari e, soprattutto, vi è il contatto da parte nostra con decine di milioni di utenti ospiti delle nostre aziende che, pensiamo, debbano essere non solo correttamente informati sulla nostra situazione ma, soprattutto, positivamente ed efficacemente coinvolti nella nostra battaglia», ha riferito il presidente nazionale Antonio Capacchione. «Ieri, lunedì 11 luglio, su questo si è riunita la Giunta nazionale aperta a tutti i dirigenti Sib per decidere insieme, come sempre con la più ampia partecipazione possibile, le modalità operative di mobilitazione ritenute più efficaci ed utili per contrastare la decisione del Governo sulle concessioni demaniali marittime che riteniamo essere profondamente sbagliata perché ingiusta nei nostri confronti e penalizzante per il Paese. Come è noto riteniamo che questa estate non sia una parentesi prima della ripresa autunnale ma un importante momento di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione per impedire un colossale errore storico da parte dell'attuale Governo e segnatamente del Presidente del consiglio Mario Draghi».