Sevel, sabato 23 luglio turno di recupero per precedente fermo

ATESSA. "Nella riunione odierna, la Direzione aziendale ha comunicato 1 turno di recupero:

Turno A, Sabato 23 luglio recupera il fermo produttivo del 7 febbraio 2022.

L'azienda, ci informa che comunque permane la crisi dei componenti e del loro approvvigionamento.

Inoltre, è stato raggiunto e ufficializzato l'accordo per la *maturazione dei ratei del mese di giugno*, che prevede la copertura fino a un massimo di 4 giorni con ferie/par anno corrente ( in base alle singole esigenze per la maturazione stessa)".

La Rsa UILM