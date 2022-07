A Parlamento "sciolto" operatori balneari ancora sulle barricate, temono il colpo di mano

TERMOLI. Governo in versione traghettatore verso il voto del 25 settembre e Parlamento sciolto, ma il mondo balneare resta in subbuglio. «Apprendiamo che nonostante lo scioglimento del Parlamento i capigruppo della Camera si starebbero accordando per approvare il Ddl concorrenza il prossimo lunedì 25 luglio stralciando l'articolo 10 relativo ai taxi e approvando le norme ammazza-balneari. Abbiamo immediatamente notiziato la nostra contrarietà ai capigruppo. Invitiamo tutti a recapitarla per conoscenza ai parlamentari di vostra conoscenza. Leggiamo la notizia che, nonostante lo scioglimento delle Camere si intenderebbe approvare il Ddl Concorrenza che contiene (art. 3 e 4) norme riguardanti i balneari che riteniamo profondamente sbagliate.

Apprendiamo con stupore che si intenderebbe stralciare l'articolo 10 relativo ai taxi e non anche gli articoli 3 e 4 riguardanti i balneari. Inaccettabile accogliere la giusta e sacrosanta protesta di chi rischia di veder svilita la propria attività e, nel contempo, restare insensibili rispetto a chi, come I balneari, rischiano di perdere completamente lavoro e aziende. Come è noto, infatti, con le norme contenute nel Ddl Concorrenza i balneari rischiano di perdere non solo la licenza ma anche vedersi confiscate le loro aziende. Evidentemente sono più efficaci le modalità di una protesta più delle sue motivazioni. Sarebbe un colossale errore alla luce soprattutto della circostanza che la questione balneare non rientra negli impegni contenuti nel Pnrr. Con la presente si chiede pertanto lo stralcio degli artt. 3 e 4 del Ddl Concorrenza riguardanti le concessioni demaniali marittime». Istanza a firma di Maurizio Rustignoli e Antonio Capacchione, per Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio. Polemica anche sulle parole del premier dimissionario nel suo intervento al Senato. «Draghi ha fatto ripetutamente riferimento alle concessioni balneari alludendo che la riforma del settore rientrerebbe negli impegni del Governo per l'ottenimento delle risorse del Pnrr.

È bene chiarire che la riforma delle concessioni demaniali marittime non è prevista dal Pnrr approvato dalla Commissione e dal Consiglio europeo. A questo punto diventa doveroso che chiarisca se c'è o meno un impegno informale di questo genere ed eventualmente quanti altri suoi personali impegni non scritti ha assunto con gli Organismi europei che il nostro Paese non conosce. Non dimentichiamo che il presidente Draghi ha convocato ben due consigli dei ministri monotematici sulla questione balneare (il 14 febbraio e il 19 maggio) per imporre a un Parlamento giustamente dubbioso una legge profondamente sbagliata. A conferma di una sua personale determinazione al limite della ossessione sulla questione balneare. Nel merito ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla delega Nei servizi alla persona la gestione familiare è più efficiente di quella della grande azienda capitalistica. Lo abbiamo con forza ribadito nella manifestazione dello scorso 10 marzo in piazza Santi Apostoli a Roma dove cinquemila balneari provenienti da tutto il Paese hanno pacificamente ma fermamente manifestato la loro contrarietà a un provvedimento legislativo dannoso per decine di migliaia di famiglie di lavoratori autonomi ma anche e soprattutto del Paese che vede nella sua balneazione attrezzata un elemento di vantaggio competitivo nel mercato internazionale delle vacanze. E lo continueremo a fare senza fornire alcun alibi o pretesti per campagne denigratorie contro i balneari».