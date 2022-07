Denso, Fiom: "Giusto convocare un tavolo unitario"

SAN SALVO. La Fiom chiede un tavolo unitario per la situazione di difficoltà che sta attraversando la Denso:

"Con la presente, il sottoscritto Fegatelli Alfredo, Segretario Generale della FIOM CGIL CHIETI, rispetto agli incontri separati convocati dall’azienda, si vede costretto a declinare l’invito perché non ritiene opportuno che si svolgano riunioni con le singole organizzazioni.

La FIOM non avendo nulla da nascondere e non avendo altri interessi che difendere e rappresentare i lavoratori, ritiene fondamentale e importante, in una situazione come quella che stanno attraversando le Lavoratrici e i Lavoratori della DENSO, che gli incontri avvengano in modo ufficiale e unitario con la RSU.

Come già ribadito nell’ultimo incontro, come FIOM riteniamo opportuno che gli incontri avvengano alla luce del sole e con tutte le organizzazioni sindacali.

Ovviamente continuiamo a mantenere un atteggiamento critico rispetto alla gestione della Cassa Integrazione. Attualmente l’azienda non lavorando abbastanza sull’efficientamento invece di risparmiare sui costi, sta rischiando di aumentarli. A poco servono le alchimie contabili.

Inoltre, come FIOM non condividiamo la posizione aziendale sul demansionamento dei lavoratori e non condividiamo eventuali proposte di esternalizzazioni di attività a partire dalla logistica.

Pertanto, al fine di gestire una situazione complicata come quella che sta attraversando la DENSO di San Salvo, come FIOM riteniamo opportuna la convocazione ufficiale di un tavolo unitario.

Certo di un Vs. positivo riscontro e sicuro di aver spiegato le nostre ragioni per aver declinato il vostro invito porgo distinti saluti".