Caro gasolio, finalmente è possibile fare domanda per avere un indennizzo

TERMOLI. Attesa da maggio, dopo l’esplosione della protesta sul caro gasolio, dopo l’annuncio fatto dal sottosegretario alla Pesca Battistoni, poco prima della dipartita del Governo con pienezza di poteri, varato il decreto per presentare le domande a valere sui 20 milioni a sostegno dello sviluppo della filiera della pesca e dell’acquacoltura. Il decreto direttoriale prevede che l’invio delle domande per accedere ai contributi avvenga mediate l’accesso all’apposito sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite il seguente link: www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S.

Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico delle domande di contributo sarà disponibile fino alle ore 24 dell’8 agosto prossimo. Annuncio dato da Federpesca. Sul fronte delle associazioni di categoria, l’Alleanza delle Cooperative si è mostrata soddisfatta per gli interventi a sostegno della flotta: «Entrano nel vivo le misure per contrastare gli effetti dell’aumento del costo del gasolio per i pescatori.

Una procedura semplificata, che faciliterà le imprese di pesca nella presentazione delle domande. Una boccata d’ossigeno attesa da tempo dal settore, che soffre il peso dei costi energetici. La cooperazione ricorda che la misura si inserisce in un pacchetto di interventi italiani e europei destinati a lenire gli effetti del caro gasolio. Oltre al credito d’imposta, inserito nel decreto “Aiuti”, dopo l’estate dovrebbe concretizzarsi, come annunciato dal Mipaaf, una misura a carico del Feampa per consentire un rimborso dei costi aggiuntivi, sostenuti dalle imprese, e determinati dalla crisi energetica». Sempre l’Alleanza delle Cooperativa si è espressa con positività sulle nuove regole Ue per l’esclusione domande di accesso ai fondi Feampa. La bocciatura della richiesta sarà proporzionale all’infrazione commessa. «L’Europa riscrive le regole sui termini e le date di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Feampa (Fondo europeo per gli Affari Marittimi, la pesca e l'acquacoltura)».

Lo rende noto l’Alleanza delle Cooperative italiane pesca, soddisfatta per la proposta di nuovo atto delegato presentato dalla Commissione Europea dopo che il Parlamento Ue aveva rigettato la precedente versione. «Questo nuovo testo - afferma l’Alleanza- risolve molte delle criticità presenti nella vecchia proposta, reintroducendo il principio di proporzionalità delle infrazioni che portano alla bocciatura delle domande per l’accesso ai fondi». Il nuovo testo, salvo improbabili nuove obiezioni parlamentari, entrerà in vigore tra due mesi.

Tra le principali novità che saranno introdotte: un distinguo maggiore tra i diversi tipi di infrazione, con una tolleranza che si annulla man mano che aumenta la gravità dell’inadempimento; spetterà agli Stati membri verificare in via definitiva l’inammissibilità della domanda; in caso di infrazioni commesse dopo la ricezione del sostegno, l'importo da restituire sarà proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni. «Ringraziamo i nostri parlamentari europei per la preziosa attività svolta che ha colto esigenze e problematiche dei pescatori. Confidiamo che gli effetti positivi di questo regolamento possano essere visibili a breve», conclude l’Alleanza.