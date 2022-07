Sevel: il punto della Uilm su ferie, forniture e contratti in scadenza

ATESSA. Di seguito una nota a firma Rsa Uilm sul piano ferie, approvvigionamenti e contratti in scadenza alla Sevel:

"In data odierna la Direzione aziendale ha convocato il Comitato Esecutivo per dare seguito all'esame congiunto per la copertura, con l'utilizzo di ferie/par anno corrente, dei turni di fermo produttivo avvenuti nei mesi di febbraio e marzo 2022, (5 turno A, 4 turno B e 5 turno C).

La componente Uilm ha fatto presente all'Azienda che, la decurtazione di ulteriori giorni di ferie e permessi anno corrente graverebbe ulteriormente su una situazione già a limite, in quanto la quasi totalità delle lavoratrici e dei lavoratori hanno già azzerato i residui anni precedenti e per di più sono già stati utilizzati fino a 4 PAR dell'anno corrente per la maturazione del rateo nel mese di giugno. Dunque, abbiamo suggerito all'azienda di sanare quelli in imminente scadenza (7 febbraio, turno B) e, al rientro dalle ferie, incontrarci nuovamente per fare il punto della situazione in merito all'approvvigionamento del materiale e capire quali margini e vedute, per poi decidere a riguardo.

Infine, la stessa ha comunicato che, solo a circa 10 dei 70 attuali lavoratori con contratti in scadenza il 30 luglio, sarà prorogato il contratto".