Uffici postali aperti d'agosto a Campomarino

Campomarino A disposizione di cittadini e turisti l’Atm Postamat di via Abruzzi per i prelievi automatici effettuabili con lo smartphone senza l’utilizzo della carta. Numerosi gli altri canali per compiere tutte le operazioni tradizionalmente offerte a sportello comodamente da remoto senza recarsi presso l’ufficio postale.

CAMPOMARINO. Anche quest’anno, durante il mese di agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi sul territorio nei due uffici postali di Campomarino.

L’ufficio postale di via Abruzzi, infatti, rimarrà operativo per residenti e turisti con i consueti orari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, eccetto alcune singole giornate (10-12-19-20 e 24 agosto). Consueta apertura il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45 per la sede di piazza Aldo Moro (Campomarino Lido).

Può essere in ogni caso utile ricordare come moltissimi dei servizi offerti tradizionalmente a sportello possono comunque essere effettuati in modo semplice e veloce senza recarsi all’interno dell’ufficio postale utilizzando la molteplicità di canali supplementari che l’Azienda mette a disposizione.

L’Atm Postamat, ad esempio, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. Grazie alla nuova funzionalità “cardless”, anche presso l’Atm di via Abruzzi a Campomarino, così come in tutti i Postamat della provincia di Campobasso, si può prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso l’APP BancoPosta.

Inoltre, anche a Campomarino, sono a disposizione dei cittadini e di chi è in vacanza le App “BancoPosta”, “Postepay”, “Ufficio Postale” e il sito www.poste.it. I servizi sono anche in questi casi molteplici, semplici e sicuri. Si va dalla gestione del conto in mobilità, ai trasferimenti di denaro, ai pagamenti dei bollettini, all’invio di posta raccomandata di lettere e telegrammi, al monitoraggio di una spedizione tracciata e, per coloro che vogliono o che devono necessariamente recarsi in ufficio postale, alla prenotazione del proprio turno a sportello attraverso un ticket digitale.