«Atm far navetta al Jova Beach Party ma non paga stipendio e 14esima»

CAMPOBASSO. La vertenza Atm non si placa o si smorza nemmeno a Ferragosto. Le organizzazioni sindacali confederali di categoria, di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, lamentano il mancato pagamento della mensilità di luglio e della 14esima.

«Purtroppo ancora una volta siamo a denunciare il mancato pagamento della mensilità di luglio 2022 e altrettanto la 14esima mensilità 2022 ai dipendenti della società Atm che gestisce parte del servizio di trasporto pubblico extraurbano della Regione Molise, i lavoratori aspettavano con ansia la mensilità di luglio in quanto dovevano ricevere il bonus governativo di 200 euro l'una tantum dell'adeguamento contrattuale e i rimborsi del 730 (soldi dello Stato) e ancora una volta gli sono stati negati i propri diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle normative contrattuali applicate.

È inutile ripercorrere la cronistoria della Società Atm, sono anni che i lavoratori per ricevere un loro diritto devono rivolgersi a un legale, è vergognoso tutta la politica è a conoscenza della problematica, ma ad oggi non è stato intrapreso alcun provvedimento per la risoluzione della concessione nei confronti dell'Atm evidentemente non interessa la vita degli autisti e delle loro famiglie e altrettanto di come vengono spesi i soldi di tutti noi contribuenti.

Inoltre siamo venuti a conoscenza che Atm fa parte delle aziende molisane che si sono aggiudicate l'affidamento diretto per il trasbordo con bus navetta di coloro che parteciperanno al Jova Beach Party in programma a Vasto la prossima settimana e questa è davvero una vergogna».