Autunno alle porte e rincari, Laviano: «Siamo in ritardo, si rischia crisi sociale»

TERMOLI. Ripresa da qualche settimana l’attività lavorativa allo stabilimento Stellantis di Termoli, dopo la pausa agostana, il mondo dell’industria e quello metalmeccanico in particolare si interrogano sulle incognite produttive e occupazionali di un autunno rovente sul fronte degli approvvigionamenti energetici. Il segretario della Fim-Cisl Molise, Marco Laviano non si nasconde dietro a un dito: «Il caro bollette continua a erodere il potere d'acquisto ai lavoratori.

Sappiamo bene che in questo momento di criticità e di parziale recessione l'aumento dei costi energetici non fa altro che ridurre le risorse per le famiglie. Non sono sufficienti gli ammortizzatori sociali che vengono erogati alle aziende che sono in grande difficoltà per il rincaro di gas, elettricità etc.

L'eventuale ricorso alla cassa integrazione diminuisce la massa salariale per i lavoratori, il quadro di totale indecisione politica, vista la campagna elettorale, getta ombre su quelle che sono le prospettive future.

Se Draghi promette col Governo attuale in fase di ordinaria amministrazione promette misure a sostegno di famiglie e imprese non bisogna più perdere tempo. L'autunno è alle porte e quelle che potevano essere gli scenari geopolitici dichiarati da mesi, ora andranno a manifestarsi con ulteriori problemi verso i periodi più freddi. Mi dispiace dire che a settembre stiamo ancora a discutere di questo, così facendo andremo a rincorrere il quadro sociale più drammatico che avremo in autunno».

Una analisi che è stata amplificata anche a livello nazionale dal leader della Fim-Cisl, Roberto Benaglia. «Sul gas fate presto! L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un terzo delle imprese. La folle corsa dei prezzi del gas e dell’energia dettata dalle tensioni internazionali e da regole anacronistiche di formazione dei prezzi sta condizionando radicalmente il panorama produttivo dell’industria metalmeccanica italiana alla ripresa post feriale che, dopo 18 mesi di andamento sostenuto e tra i migliori in Europa, rischia di precipitare in poche settimane nella più nera recessione. Alla riapertura delle fabbriche di queste giornate, molte imprese ci segnalano non solo costi di produzione ormai insostenibili, ma soprattutto la difficoltà a programmare i prossimi mesi produttivi a fronte della totale incertezza.

Ad essere colpite non sono solo le filiere maggiormente energivore come siderurgia, metallurgia, lavorazione metalli, lavorazioni meccaniche, ma anche i settori utilizzatori quali la produzione di macchine utensili, la componentistica automotive, l’elettrodomestico. Secondo la Fim Cisl un terzo delle imprese va incontro a seri problemi produttivi nel mese di settembre, nonostante portafogli ordini consistenti, che si potrebbero tradurre in conseguenze occupazionali non positive, con rischio di un aumento nell’uso di ammortizzatori. Fate presto sul gas! Il governo Draghi agisca ora nei pieni poteri per un piano d’immediato contenimento delle bollette da qui a Natale, di razionamento che salvaguardi il cuore manifatturiero del Paese, di approvvigionamenti garantiti anche tramite i rigassificatori e spinga sulle rinnovabili da subito.

I partiti escano da una campagna elettorale di slogan attraenti e facciano quadrato attorno a questa grave emergenza per le imprese e per i lavoratori. È assolutamente prioritario governare e garantire approvvigionamenti sostenibili con ogni sforzo. Nessuno si illuda di arrivare alle elezioni del 25 settembre rinviando a dopo ogni soluzione. Rischiamo – prosegue il sindacalista – un “autunno freddo” che potrebbe mettere a rischio troppe industrie e troppi posti di lavoro. Non fare nulla ora, significa far pagare ai lavoratori già in difficoltà le criticità delle imprese, e come sindacato non lo accettiamo. Ogni forza politica abbandoni le convenienze tattiche del momento e contribuisca a varare un piano nazionale condiviso sull’energia. Facciamo appello anche alle parti e associazioni datoriali maggiormente coinvolte, per avviare subito un confronto diretto e condividere misure di opportuna flessibilità che salvaguardino il lavoro e preservino la capacità produttiva delle imprese metalmeccaniche».