Agricoltori e allevatori alle corde, pronta anche una class action per i danni da fauna selvatica

PALATA. Agricoltori, allevatori, amministratori pubblici. La seconda assemblea del Mam, il Movimento agricolo molisano, riunita ancora a Palata, nell'ex pizzeria Number One, ha radunato vari segmenti del territorio, con una partecipazione che è andata dalla costa sino alla provincia di Isernia, località come Roccamandolfi rappresentate come Termoli, Palata, Larino, Guglionesi, tutto il comprensorio trignino e bifernino, compresi i sindaci di Morrone del Sannio, Petrella Tifernina e Sant'Angelo Limosano.

L'agricoltura in Molise rappresenta ancora il nerbo della società e tante sono le criticità emerse, peraltro note, per chi fatica oggi a fare reddito e a coprire persino le spese.

Chi, con 100 ettari di terreno, non riesce a pagare i contributi, anche per i danni causati dalla fauna selvatica. Proprio questo è stato uno dei temi maggiormente dibattuti, con gli interventi in serie che hanno seguito i relatori, Antonio Di Rocco, Ivano Zara, Antonio Ditri, Domenico Zeoli, i sindaci Alessandro Amoroso e Stefania Pedrazzi, più tanti operatori del comparto primario.

Sfiducia e disillusione verso la politica che non riesce a dare risposte, ma c'è chi si interroga sul da farsi in questa campagna elettorale.

Umori variegati, senza dubbio, che attanagliano imprenditori agricoli, le loro famiglie e le aziende.

Della fauna selvatica si parla non solo di cinghiali, ma anche lupi e caprioli, che devastano colture e ampie porzioni dei fondi, sia montani che collinari e pianeggianti. Varie facce di una stessa medaglia: la sofferenza. È quella scolpita nei volti di chi lavora sodo, dal mattino presto all'imbrunire, per sbarcare il lunario e soprattutto mettere in moto la catena alimentare, mai così centrale come in questo momento storico che stiamo vivendo.

Il Movimento allevatori, con Ditri, ha annunciato un braccio di ferro con lo Stato, attraverso una class action per il ristoro dei danni avuti.

Nel corso dei lavori messo a fuoco un documento di riflessione e proposizione, che si intende porre al vaglio di chi andrà ad amministrare.

«Il Movimento Agricolo Molisano, sorto alcuni anni orsono allo scopo di svolgere attività sindacale e divulgativo in agricoltura, diffondere nuovi metodi di coltivazione per migliorare la qualità a minor costo, rafforzare il potere contrattuale sui mercati, sia per l’acquisto dei prodotti occorrenti alla coltivazione che per quelli destinati al consumo, mediante sistemi di filiera e per cercare di migliorare i redditi agli operatori;

il nostro Movimento si ispira ai valori sociali e del solidarismo collettivo, ligio ai principi Costituzionali, sostiene la democrazia, la libertà, la giustizia sociale ed economica, il diritto e rispetto al lavoro, innanzitutto quello autonomo agricolo;

alle imminenti elezioni politiche, pur considerando l’orientamento storico culturale, prevalente da sempre nel mondo rurale, verso l’area politico di centro, vi è però una grave crisi che il settore sta vivendo, dopo che da diversi anni gli agricoltori si dibattono per le diverse avversità dannose: prima la pandemia, poi le calamita naturali, persistenti ancora oggi, aggiunto ai danni dei cinghiali, alla guerra in corso con gravi conseguenze sui mercati energetici, aggravando enormemente i costi di produzione agricoli, compromettendo la sopravvivenza economica del Settore. Tale situazione incute sugli agricoltori, angoscianti preoccupazioni per il futuro, che vanno subito mitigate con proposte credibili da chi si propone oggi al governo del Paese.

Ciò premesso e al fine di un doveroso tentativo in futuro per la ripresa della nostra agricoltura, rivolgiamo oggi alle forze Politiche e ai loro candidati alle prossime elezioni, pressanti e determinanti provvedimenti Risolutivi, che di seguito si elencano:

1) - una LEGGE DI FINANZIAMENTO PLURIENNALE PER L’AGRICOLTURA: (di gestione con le Regioni); Per ammodernare il settore e l’agroindustria, per produrre, su basi scientifico, cibi sani e a costi più bassi, riacquisire competitività sui mercati, migliorare i redditi a tutti gli operatori della filiera produttiva e riattrarre i giovani al settore;

2) - una seconda LEGGE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER: - prestiti agevolati annuali e/o quinquennali di conduzione aziendale, con un abbuono in conto capitale per indennizzare i danni causati da: calamità naturale, da animali protetti, da pandemie e zoonosi, da crisi economiche anche globali e di riflesso sul settore;

3) - ADOTTARE: il miglioramento minimo pensionistici ai lavoratori Autonomi”;

4) - DEFISCALIZZARE gli energetici per uso produttivo e immobili aziendali e annessi.