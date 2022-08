Luoghi di sbarco, vendita all’asta e ripari di pesca: fondi in arrivo

TERMOLI. Prosegue a spron battuto l’impegno dell’amministrazione comunale di Termoli per la valorizzazione del settore della pesca e dell’intera filiera, nonché dell’ammodernamento delle strutture adibite proprio al prodotto ittico. Si chiama “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” la misura del Feamp 2014/2020 che ha visto la candidatura del Comune adriatico per l’erogazione di fondi pari a quasi 600mila euro, istruttoria gestita dai funzionari dell’Arsarp Adriano Maci, Lorendana Pietroniro, Gina Ferretti e Pierluigi Cocchini.

È stata definita la proposta di graduatoria per l’unica istanza pervenuta ed ammissibile a contributo. Previsti interventi per: scavi, movimento terra e trasporto a rifiuto, struttura tompagnatura e copertura smontabile, sottofondi massetti e pavimentazioni, serramenti ed infissi, impianti: idrico e scarico pubblica illuminazione, ovviamente coi relativi oneri di sicurezza. Inoltre, acquisto di macchine ed attrezzature, opere finalizzate alla sicurezza degli operatori.

L’amministrazione dovrà seguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento; Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di documento, da parte dell’Amministrazione competente nonché da parte delle Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali.