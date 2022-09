Dr Automobiles immatricola 2.078 auto ad agosto, il modello Gpl è il più venduto

ven 02 settembre 2022

Altri Comuni DR Automobiles Groupe: oltre 14.000 auto vendute in 8 mesi. Quota del 2,92% ad agosto con 2.078 immatricolazioni. DR 5.0 è il modello GPL più venduto in Italia ed il terzo crossover in assoluto.