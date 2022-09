Borse di studio ai figli dei pescatori

TERMOLI. Con la pesca agli ormeggi per il fermo biologico, una buona notizia arriva dalla borsa di studio messa a disposizione da Federpesca. «Partecipa alla selezione per una borsa di studio di 1.500 euro riservata ai figli degli operatori della pesca con l’obiettivo di supportare la formazione delle nuove generazioni e incentivarle a scegliere di rimanere a lavorare nel settore ittico e contribuire a scrivere il futuro della pesca italiana», invita l’associazione. In memoria di Cosimo Farinola, già direttore dell’Associazione Armatori da Pesca di Molfetta e quadro dirigente di Federpesca per oltre 30 anni. Prematuramente scomparso nel 2007 a seguito di un fatale incidente stradale di ritorno da una riunione sindacale a Roma. Professionista di inestimabile valore, attento ai problemi del settore e impegnato nella tutela della pesca e nella sfida del ricambio generazionale. La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, associazione che dal 1961 rappresenta e tutela gli armatori della pesca italiana e le imprese della filiera ittica, indice 7 borse di studio del valore di 1.500 euro.

All’iniziativa possono partecipare alla selezione i figli di operatori della pesca che applicano il regime previdenziale di cui alla L. 413/84 e che: abbiano sostenuto l’esame di maturità nell’anno in corso riportando un voto compreso tra 85 e 100/100 e che intendano proseguire il proprio percorso di studi iscrivendosi ad un corso di livello universitario; abbiano sostenuto l’esame di maturità nell’anno in corso riportando un voto compreso tra 85 e 100/100 e che intendano proseguire il proprio percorso lavorativo nell’ambito del settore ittico. Il candidato deve inoltrare: un’autocertificazione che riporti la ragione sociale della ditta del proprio genitore e attesti che la stessa applichi il regime previdenziale di cui alla L.413/1984; un’autocertificazione che attesti il voto conseguito all’esame di maturità; una lettera motivazionale su come intende usufruire della borsa di studio, motivando la scelta di intraprendere un percorso universitario di qualsiasi tipo o lavorativo nel settore ittico.

La candidatura deve contenere le seguenti informazioni: cognome e nome del candidato; paese di residenza; cittadinanza; data di nascita; indirizzo e-mail; numero di telefono; ragione sociale dell’impresa del proprio genitore. Non possono partecipare i familiari dei membri della giuria. Le borse di studio saranno assegnate a seguito di un procedimento di selezione effettuato da una giuria così composta: Federico Bigoni: Vice Presidente di Federpesca, ex armatore, da oltre 30 anni rappresentante di Federpesca. Roberto Manai: armatore, Presidente del Centro di Sviluppo Ittico Toscano.

Milena Marzano: psicologa sociale e del lavoro, esperta di mercato del lavoro e percorsi formativi. Giuseppe Gesmundo: Assopesca Molfetta, già direttore del mercato ittico di Molfetta. Francesca Biondo, Direttrice Generale di Federpesca. La giuria selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le candidature pervenute via mail all’indirizzo federpesca@federpesca.it indicando nell’oggetto “Candidatura Borsa Studio Federpesca Cosimo Farinola 2022” allegando tutta la documentazione richiesta entro il 15/09/2022. Saranno accettate unicamente le candidature inviate alla suddetta mail. Entro il mese di ottobre è prevista una giornata di consegna dei premi ai beneficiari selezionati. La giuria si impegna a comunicare i nominativi dei candidati selezionati entro e non oltre il 10/10/2022 sul sito www.federpesca.it, via telefono e mail (indicati nella candidatura) alle persone selezionate. Qualora un vincitore risultasse impossibilitato ad accettare la borsa di studio, la stessa verrà assegnata ad altro candidato secondo l’ordine di classifica decretato dalla giuria.