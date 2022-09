Personale scolastico Covid a casa: «Non c’è la volontà politica di farci rientrare»

TERMOLI. Con l’appiglio locale di Erika Marinelli, si mette in evidenza una causa pressante. Una richiesta a gran voce. La voce di 55mila lavoratori che non possono esser messi da parte.

Al Governo, in questi giorni, stanno ridiscutendo 400 emendamenti ma l’organico Covid nelle scuole, è stato messo da parte.

Così il comitato Organico Covid- Uniti per le scuole, chiede risposte. Chiede conferma, chiede di non lasciare a casa i lavoratori.

Durante la pandemia, l’allora ministra Lucia Azzolina ha introdotto, nell’anno dell’emergenza, l’organico aggiuntivo, appunto l’organico dei docenti Covid. L’introduzione di queste figure ha reso più agile e agibile lo svolgimento delle lezioni, soprattutto per la figura del collaboratore scolastico.

Un lavoro da encomio per poter svolgere in ambienti igienizzati le lezioni e che è durato per ben 2 anni.

E oggi?

Il ministro Bianchi a fatica lo ha ripristinato. Sono stati ripristinati i contratti fino a maggio poi c’è stato l’annuncio che questi contratti non sarebbero più stati rinnovati.

Secondo il ministro Bianchi l’emergenza è terminata e quindi si può fare a meno di queste figure.

Ma cosa faranno le 55 mila persone che sono rimaste senza lavoro?

I rappresentanti del comitato, davanti al Ministero, hanno portato avanti la causa. Sono state anche fatte promesse da alcuni esponenti politici di rilievo ma il passaggio degli emendamenti è in fase di stallo.

«Non c’è la volontà politica massiva per poter farci rientrare. Non ci è data la possibilità di lavorare».

Anche i dirigenti scolastici potrebbero far sentire la propria voce, perché la scuola ha bisogno di personale.