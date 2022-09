Mercato rionale di via Montecarlo, il fermo pesca mette all'angolo i commercianti

Mercato rionale di via Montecarlo: l'intervista a Marco Menadeo

TERMOLI. Mercato rionale di via Montecarlo, pescivendoli in sofferenza nel periodo del fermo biologico.

Abbiamo fatto un sopralluogo al mercato rionale di via Montecarlo, per vedere più da vicino come i box di prodotti ittici presenti in loco hanno vissuto il fermo pesca e in particolare i proprietari delle attività. Ricordiamo che la marineria è ferma dal 16 agosto e rimarrà tale fino al 21 settembre, per sei settimane; il fermo biologico è uno strumento imposto alla marineria per favorire il ripopolamento delle specie ittiche, quindi in qualche modo necessario.

Ma allora viene da chiedersi: Come hanno vissuto questo periodo gli affittuari dei box? Abbiamo parlato con Marco Menadeo, vice-presidente dell’associazione Acpi (Associazione commercianti prodotti ittici) e con Luciano Germinario, entrambi titolari di due attività in via Montecarlo.





Tanto le sfogo di entrambi, perché in questo periodo hanno tenuto completamente abbassate le serrande delle loro attività e venivano da un’altra precedente chiusura di quattro settimane –quella dovuta al caro gasolio che ha colpito la marineria - ed essendo della stessa filiera del settore della motopesca hanno deciso di collaborare tenendo chiuse le loro attività commerciali. Ma il tutto senza aiuti economici e questa è la rabbia più grande di entrambi, che comunque hanno parlato a nome di tutta la categoria, anch’essa messa in ginocchio dagli eventi degli ultimi mesi.

Sia Luciano, che Marco hanno chiesto aiuto affinché il loro sfogo sia ascoltato e che anche i giovani che decidono di fare questo mestiere non si trovino a dover affrontare difficoltà insormontabili. L’apertura del mercato di via Montecarlo si snoda in due o tre giorni di vendita al dettaglio e questo avviene durante tutto l’arco dell’anno.

