Caro bollette, il presidente nazionale dell'Adoc Tascini: «L’Europa ha perso un’altra occasione»

Roberto Tascini, presidente nazionale Adoc

TERMOLI. Nell'assemblea dai contenuti “strategici” di sabato mattina alla Cala Sveva beach club è intervenuto come riferito già nella cronaca dell'evento congressuale il presidente nazionale Roberto Tascini, occasione per chiedere dal punto di vista di chi tutela i consumatori come si sta vivendo questa fase delicatissima.

Tascini ha ribadito come ci attenda «Un autunno con grandi difficoltà sia per le famiglie sia per le imprese. Incide molto sulle famiglie più povere. Il 20% della popolazione meno abbiente ha un’inflazione superiore al 20% della popolazione abbiente.

L’Europa ha perso un’altra occasione, lo vediamo anche adesso con questa riunione che è stata spesso rimandata. Abbiamo un paese come l’Olanda che è restio a trovare una soluzione. Bisognerebbe orientarsi in un mix di misure. Con il conflitto in Ucraina noi dobbiamo divincolarci, ma dovevamo farlo nel passato.

C’è da lavorare molto. Abbiamo sollecitato il governo sulle energie rinnovabili. Quella è la prospettiva, anche per uscire dalla morsa del cambiamento climatico. Dobbiamo essere più responsabili però dobbiamo anche mettere da parte tutte le polemiche.

Siamo obbligati a ripristinare le fonti fossili, carbone e petrolio con l’auspicio che sia un fatto momentaneo». Criscuoli, invece, ha sottolineato anche la scelta di ospitare sulla costa la manifestazione.





«Siamo qui a Termoli per il secondo convegno regionale. L’Adoc Molise è qui per sostenere i consumatori. Tocchiamo diversi argomenti, dal mercato dell’energia, del gas all’inflazione.

Noi abbiamo già formulato le nostre proposte alla politica. In materia di energia e gas rendere strutturali le eliminazioni di oneri di sistema. Anche per l’inflazione, abbiamo chiesto di aumentare le misure dell’antitrust. Ma ad oggi non ancora abbiamo ricevuto risposte. Speriamo che nei prossimi anni si possa uscire da questo tunnel. La problematica è di non avere rapporti concreti con la società. Ci candidiamo a essere rappresentanti dei consumatori».