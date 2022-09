Cooperativa Falco, lavoratori in sciopero davanti alla Itt

TERMOLI. Filcams CGIL Molise-Fisascat, CISL Abruzzo Molise unitamente ai lavoratori della cooperativa “Il Falco”, impiegati all'interno dello stabilimento Itt Motion Technologies di Termoli, hanno proclamato per domani, martedì 13 settembre un’intera giornata di sciopero.

Le organizzazioni Sindacali, hanno anche convocato una conferenza stampa alle ore 10:30, presso la sede della ITT Motion Technologies di Termoli alla contrada Pantano Basso, inerente la giornata di sciopero proclamato dalle lavoratrici e dai lavoratori della Cooperativa Il Falco in appalto alla ITT di Termoli.

«Le motivazioni che hanno portato a tale decisione sono molteplici tra cui la mancata corresponsione dell'elemento provvisorio della retribuzione. L'episodio scatenante si è verificato il giorno 2 settembre ultimo scorso, quando le organizzazioni sindacali, recandosi presso la Itt per espletare l'assemblea sindacale puntualmente e correttamente convocata nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dai contratti, si sono visti chiudere in faccia la porta non dando la possibilità così di entrare all'interno del sito, ledendo il diritto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Non è superfluo ricordare “l'assemblea sindacale si deve svolgere presso l'unità produttiva in cui i partecipanti prestano servizio, secondo lo Statuto dei Lavoratori”. Tutto ciò descritto è solamente la punta dell'iceberg riguardo i diritti lesi all'interno della Società Cooperativa “Il Falco”.

Inoltre rivendichiamo l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente rappresentativo che comporterebbe maggiori diritti nei confronti dei lavoratori; l'attuale Ccnl applicato dalla cooperativa stessa prevede una paga oraria base di euro 6,67 lorda tenendo presente gli stessi lavoratori, indispensabili all'interno dell'unità produttiva, lavorano a stretto contatto con lavoratori della Itt ai quali viene applicato un Ccnl adeguato alle loro mansioni; da verificare inoltre, il rispetto delle norme in materia di sicurezza così come previsto dal testo unico DL81/08».