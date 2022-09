«Rispetto, dignità e salari più alti», esplode la protesta "Falco" alla Itt

Sciopero e presidio di protesta dei lavoratori Falco alla Itt: intervista a Daniele Capuano

TERMOLI. Sotto l'occhio vigile della Digos della Polizia di Stato, i lavoratori della cooperativa Falco che operano all'interno dello stabilimento Itt di Termoli hanno manifestato in modo assai rumoroso, con musica, slogan, fischietti e megafoni tutto il proprio dissenso riguardo le condizioni di lavoro a cui sono costretti, dal salario basso a 5 euro l'ora, alle questioni logistiche e operative, fino allo svilimento delle prerogative sindacali, come quella di riunirsi in assemblea.





Giornata di sciopero a cui ha aderito il 90% del personale strutturato, su una forza lavoro che considerati anche gli interinali è pari a 52 dipendenti, quasi un sesto di coloro che invece lavorano proprio per la Itt.





Le maestranze della Falco si occupano dei servizi di fabbrica e a tutelare i propri diritti c'erano sindacalisti e "bandiere" di Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, coi segretari regionali Daniele Capuano e Stefano Murazzo.

