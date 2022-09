Flottiglia in mare nella serata di domenica 25 settembre

TERMOLI. Le flottiglie garganica e pugliese sono già in mare da domenica sera, per avere invece il primo pescato autunnale locale occorrerà attendere il rientro di lunedì 26 settembre, poiché anche se il fermo biologico nel tratto San Benedetto del Tronto-Termoli termina ufficialmente il prossimo 21 settembre, non si uscirà giovedì 22, preferendo maturare subito uno dei dieci giorni di stop in altrettante settimane per l’attuazione delle cosiddette norme tecniche, che a ripresa dell’attività ittica vede ridotto lo sforzo di pesca a 3 giorni settimanali per due mesi e mezzo. La preoccupazione è che le due settimane di vantaggio, di fatto, che i pescatori della provincia di Foggia avranno affievolirà le chance che i banchi di nuova generazione finiscano nelle reti.

Intanto, Federpesca rende noto che a seguito della autorizzazione concessa dalla Commissione Europea del 29 luglio 2022, dal 30 agosto 2022 è diventata operativa, solo per operazioni di finanziamenti bancari, l’accesso alla garanzia del Fondo per piccole e medie imprese. Già dal 3 agosto scorso Medio Credito Centrale ha pubblicato la circolare n. 6/2022 contenente le istruzioni operative e le condizioni per ottenere l’agevolazione, prevedendo che dal 30 agosto e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile presentare le richieste di accesso alla garanzia su prestiti per esigenze di fabbisogno di liquidità connesso all’attuale conflitto Russia–Ucraina.

Le esigenze di liquidità devono essere direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e si sostanziano quando l’impresa ha registrato forti aumenti dei prezzi dell’energia, delle materie prime o di altri fattori produttivi nonché abbia subito una riduzione di fatturato.

La garanzia a favore del soggetto beneficiario non può essere eccedere il 90 per cento dei finanziamenti bancari con una durata massima di 96 mesi e con un importo non superiore: al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite degli ultimi tre esercizi conclusi antecedentemente all’operazione di finanziamento; al 50% dei costi sostenuti per l’energia elettrica, gas e carburanti nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta L’aiuto verrà imputato alla forma di sovvenzione diretta, anticipi ecc. di cui alla Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo che prevedono per il settore della pesca e acquacoltura un massimale di 75mila euro.