Al mercato di San Timoteo l'estate è andata bene

Mercato di San Timoteo: intervista al commerciante ittico Gianluca Menadeo

TERMOLI. Dopo le testimonianze raccolte al mercato rionale di via Montecarlo, arrivano quelle assunte all’altro mercato del pesce di Termoli, quello di San Timoteo.

Nostro interesse era vedere più da vicino come sta andando la vendita al dettaglio di pesce ai box presenti in loco. A differenza del mercato di via Montecarlo, in centro si respira un’atmosfera totalmente diversa, meno tesa e anche i commercianti hanno raccontato sotto una luce diversa la loro esperienza con le loro attività.

L’estate al mercato di san Timoteo è stata molto prolifica –nonostante il fermo pesca attualmente in atto e il caro gasolio che ha costretto i pescivendoli ad abbassare ulteriormente le serrande- ma sia le quattro settimane, in cui i commercianti sono stati vicini agli armatori per la questione spinosa del gasolio e sia le sei settimane di fermo biologico –necessario per il ripopolamento delle specie ittiche- hanno influito seppur in minima parte sulle loro attività.

Da qualche giorno la marineria della Puglia –da Manfredonia in giù- è tornata in mare e il pesce fresco presente sui banchi dei loro box proveniva direttamente da lì. In Molise, gli armatori dovranno ancora attendere un po’ prima di ritornare a pescare, come abbiamo reso noto oggi, con la scelta di rimandare l’uscita in mare alla notte tra il 25 e il 26 settembre, quella dello spoglio elettorale, come curiosa coincidenza, per avvantaggiarsi sul calendario delle cosiddette norme tecniche, che obbligano a restringere a 3 giorni su 4 lo sforzo di pesca settimanale.

Ma questo fenomeno non ha scoraggiato i commercianti ittici nei box di via Fratelli Brigida. Abbiamo intervistato Gianluca Menadeo ed Enzo Cupone, titolari di due attività del mercato di San Timoteo.





Entrambi soddisfatti, anche perché c’è stata la componente turistica che in questa stagione estiva ha influito positivamente anche sulla vendita al dettaglio di pesce fresco. Gianluca ci ha spiegato che questa stagione estiva 2022 è andata molto meglio rispetto alla precedente. I prodotti più venduti: canocchie, vongole e triglie. Gianluca ai nostri microfoni ha ribadito che come categoria non hanno ricevuto aiuti economici, quindi in alcuni momenti è stato tutto molto complicato.

Enzo invece, con la sua attività ha lavorato due giorni a settimana in questo periodo di fermo biologico e con il garo gasolio anche il suo box è rimasto chiuso a sostegno della filiera della motopesca. Ma anche lui si è detto abbastanza soddisfatto per la stagione estiva.

Galleria fotografica