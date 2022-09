Comuni e tributi da rimborsare

Per carità di 'patria', e per evitare di personalizzare il fatto, non riveliamo a quale Comune ci riferiamo; diciamo solo che un utente fa rilevare al Palazzo, per iscritto, di avere saldato due volte - per lo stesso anno - la tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti, e chiede il rimborso del versato. L'Ente in questione si serve, a pagamento, dei servigi di una Società privata che pone in essere atti sottoscritti da chi esercita funzioni dirigenziali nell'Ente. In luogo di quest'ultimo, insomma, non può rispondere direttamente la Società che, pur avendo accertato formalmente che quel doppio versamento c'è stato, dice che - per il ristoro - occorrerà attendere il pagamento dell'anno in corso così da potere effettuare la compensazione. Senonché l'utente era stato preciso al punto da avere già versato pure quanto dovuto per il nuovo anno, come da richiesta ricevuta.

Sorregge, in proposito, una recentissima sentenza: se l'Ente rigetta, di fatto, l'istanza di restituzione senza motivo, può intervenire la condanna alle spese e la conseguente responsabilità amministrativa e contabile del funzionario comunale, firmatario degli atti impositivi qualora fosse dichiarata la soccombenza in giudizio dell'ente locale (art. 17-bis della normativa processuale tributaria, in seguito alle modifiche apportate alla norma dalla legge di riforma approvata definitivamente dalle Camere il 9 agosto 2022 che punta ad incentivare sempre di più il ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso). Ciò perché il d.lgs. n. 546/1992 è stato integrato ed il nuovo c. 9-bis dispone espressamente che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, “la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario comunale, e non dell'Ufficio esterno, che ha - immotivatamente - rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione” o la richiesta in genere del cittadino diventato creditore.

Da tempo il reclamo e la mediazione sono stati estesi alle controversie riguardanti i tributi locali, sempre che il loro valore non sia superiore a 50mila euro. Fino a tale soglia il ricorso produce gli effetti di un reclamo proposto in via amministrativa dal contribuente, prima che la causa passi all'esame del Giudice. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione, in via amministrativa, finalizzata anche all'ottenimento di una rideterminazione del tributo dovuto, prima che la causa passi - in caso di esito negativo - al vaglio giudiziale. Per determinare il valore della controversia occorre fare riferimento al tributo in contestazione, senza tener conto di interessi e sanzioni. Se si tratta, invece, solo di un atto irrogativo della sanzione, il valore è costituito dalla somma richiesta a tale titolo. È fissato un termine minimo di 90 gg. per consentire alle parti di poter eventualmente rideterminare il 'quantum' preteso dall'Amministrazione in seguito alla proposta di mediazione, prima di costituirsi in giudizio e adire la Commissione tributaria. Tra l'altro l'Amministrazione, qualora non intenda accogliere il reclamo o la proposta di mediazione, a sua volta può formulare una propria contro-proposta. Se il ricorso viene depositato prima del decorso del termine, non è inammissibile ma improcedibile. Il ricorso diventa procedibile una volta trascorso il tempo utile (90 gg.) ad esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite.

Nel caso in cui il Giudice rilevi che la costituzione sia avvenuta prima, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Se la procedura amministrativa di reclamo va a buon fine, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, dell'intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateale. La mediazione può avere ad oggetto anche i rimborsi d'imposta. In tal caso si perfeziona dal momento della sottoscrizione dell'accordo in cui devono essere indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. Negli enti locali è previsto che l'individuazione della struttura deputata alla trattazione dei reclami sia rimessa alla loro organizzazione interna. La 'ratio' della norma è quella di rispettare l'autonomia gestionale ed organizzativa delle amministrazioni locali. In particolare l'autonomia degli enti più piccoli, che a causa delle loro ridotte dimensioni potrebbero avere delle difficoltà a rispettare i vincoli di legge.

Claudio de Luca