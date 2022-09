Aziende in ginocchio: a rischio lavoratori in Abruzzo e Molise

ABRUZZO-MOLISE. La crisi energetica, a seguito delle sanzioni alla Russia e delle conseguenti speculazioni, è più mordace che mai, tanto che i costi di materie prime, luce e gas per le aziende sono triplicati e non accennano a stabilizzarsi.

Giustino D’Uva, dirigente nazionale del Sindacato Confintesa originario del Molise, ha denunciato la precaria situazione in cui versano le fabbriche, in Abruzzo e Molise:

"Le aziende private Italiane sono in seria difficoltà, per via dei rincari spaventosi, e le istituzioni non muovono un dito per ovviare ad una prospettiva drammatica. Le fabbriche Molisane e Abruzzesi non sono esenti da rischi, tanto che si paventa lo stop per alcune di loro; molte società, ovviamente, non danno informazioni sulle reali intenzioni e trapelano notizie nefaste sul futuro dei dipendenti, che sono visti come un costo da tagliare, piuttosto che come risorse fondamentali. Pretendiamo - conclude D’Uva - innanzitutto chiarezza e trasparenza dalle aziende che hanno in progetto tagli e stop alla produzione; operai ed impiegati hanno diritto di sapere cosa aspettarsi. D'altra parte, eventuali sacrifici devono essere ripartiti tra maestranze e proprietà, non è accettabile che ancora una volta siano i lavoratori a pagare esclusivamente le conseguenze della crisi".