«Si tornerà in mare, ma i costi sono raddoppiati»

TERMOLI. Come abbiamo reso noto, domenica sera, 25 settembre, la flottiglia peschereccia tornerà in mare a Termoli. «Pur tra le tante incertezze e preoccupazioni legate al caro gasolio e dopo oltre un mese di fermo, domenica i pescherecci molisani torneranno in mare una delle attività economiche più importanti del nostro territorio», ha commentato il presidente di Federcoopesca, Domenico Guidotti.

Probabilmente le prime settimane andranno benino e saranno positive a causa della scarsità del prodotto fresco sulle tavole, ma la paura che torneremo a togliere denaro dalle nostre attività a causa del caro carburanti con il prezzo medio del gasolio per la pesca che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno costringendo i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite. Sicuramente la marineria compatta ridurrà le giornate di pesca per sopperire all’aumento dei costi ma un anno così nero non si era mai visto».