Via libera dal Mipaaf al ritorno in mare già da stasera

TERMOLI. Nel giro di poche ore cambia il quadro potenziale del ritorno all'attività di pesca da parte della marineria adriatica, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Termoli.

Il dirigente del Mipaaf, Giovanni D'Onofrio, ha risposto a un quesito areale sulle giornate di pesca settimana dal 22–24 settembre.

In riferimento alla nota del 15 settembre 2022 di “Coldiretti Impresa Pesca”: «Si premette che le unità da pesca autorizzate all’uso di attrezzi “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)”, operanti nei compartimenti marittimi tra San Benedetto del Tronto e Termoli, devono rispettate il periodo di fermo obbligatorio nel periodo compreso dal 16 agosto al 21 settembre 2022.

Inoltre, l’art. 7 del Decreto n. 70970 del 15 febbraio 2022 - recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca annualità 2022 - prevede che nel periodo successivo al fermo, compreso tra il 22 settembre ed il 30 novembre nei richiamati Compartimenti marittimi, sia rispettato il fermo delle attività di pesca nella giornata di venerdì oltre ad un’altra giornata indicata dall’armatore.

Tale previsione sembrerebbe condurre alla possibilità di riavviare l’attività di pesca, nel citato areale, non prima di lunedì 26 settembre 2022. Premesso quanto sopra, si ritiene tuttavia di poter accogliere favorevolmente la richiesta di “Coldiretti Impresa Pesca”, presentata con la nota in riferimento e che si allega per facilità di consultazione, di consentire alle unità da pesca operanti nei suddetti Compartimenti, qualora interessate, di poter ricominciare l’attività di pesca già giovedì 22 settembre, fermo restando l’obbligo di effettuare, nella settimana successiva, una ulteriore giornata di fermo a scelta dell’armatore, oltre quella prevista, per compensare l’attività eventualmente svolta giovedì 22 settembre. Le Autorità marittime interessate vigilino sulla corretta applicazione di quanto indicato».