Coldiretti Molise, focus su fotovoltaico per le strutture agricole

CAMPOBASSO. Fotovoltaico sui tetti dei fabbricati e delle aziende agricole: di questo si è parlato ieri pomeriggio (20.09.2022) nella Sala Conferenze di Coldiretti Molise a Campobasso. L’incontro, organizzato da Coldiretti Molise e Coldiretti Giovani Impresa Molise è servito a fare il punto sulle opportunità offerte dalla Misura denominata Parco Agrisolare, uno degli interventi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), destinato all’efficientamento del settore agricolo che prevede un plafond di 1,5 miliardi di euro di risorse.

Si è trattato di un positivo momento di incontro cui hanno preso parte, collegati in videoconferenza, anche Stefano Leporati, Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa, e Alessandro Apolito, Vicecapo Area Economica Coldiretti, che hanno sottolineato le grandi opportunità offerte dal Bando specie per i giovani che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino al 70 % dell’importo necessario a realizzare gli interventi.

A fare gli onori di casa il Direttore di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, ed il Segretario Regionale di Coldiretti Giovani Impresa Molise, Cesare Scalabrino. Fra i relatori: Angelo Felice, Responsabile Area Tecnica Coldiretti Molise, Dario Della Noce, della Sidi Energy srl, e Mario Di Geronimo, Delegato Giovani Impresa Molise.

“L’incontro di oggi – ha affermato il Direttore Ascolese aprendo i lavori – testimonia la grande attenzione e l’incessante impegno di Coldiretti nel venire incontro alle esigenze del mondo agricolo e dunque delle nostre aziende, oggi più che mai gravate dal caro energia oltre che dagli enormi rincari sui costi dei tutto quanto necessita un’azienda per continuare a produrre e restare sul mercato”. Sulla stessa linea il Delegato Mario Di Geronimo che voluto sottolineare come “la Misura Agrisolare si sposa perfettamente con la grande battaglia di Coldiretti Giovani Impresa per spingere sul fotovoltaico sui tetti delle strutture aziendali senza il consumo di suolo agricolo”.

Grande la partecipazione di imprenditori agricoli e zootecnici provenienti da tutto il Molise, di cui la stragrande maggioranza giovani, che hanno avuto modo di approfondire l’argomento e valutare, grazie alle delucidazioni offerte dai relatori, la possibilità di partecipare al Bando. Visti i tempi stretti per la presentazione dei progetti per richiedere il contributo (le domande dovranno essere presentate dal 27 settembre al 27 ottobre) che si ricorda essere a sportello, ovvero fino a esaurimento fondi, Coldiretti Molise invita i soci interessati a rivolgersi presso gli uffici zona dislocati in tutta la regione per avviare le opportune valutazioni sulla reale fattibilità dei progetti che intendono realizzare.





