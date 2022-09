Rinnovo Rsu alla Fca Plastics: Fismic-Confsal prima alle elezioni

ATESSA. Una vittoria netta per la Fismic Confsal, al termine dello spoglio voti per le elezioni di rappresentanza nell'azienda Atessa Plastics. La nostra Organizzazione si conferma la più votata, eleggendo 1 Rsa e ottenendo 62 preferenze, superando la Fim e la Uilm di circa 20 voti ciascuna.

"Un ottimo risultato per la Fismic Confsal quello ottenuto oggi al termine delle elezioni di rappresentanza in Atessa- dichiara Gianluca Gagliardi, segretario territoriale Fismic Confsal di lanciano -, frutto di un lavoro certosino svolto negli ultimi 4 anni, che è stato riconosciuto e premiato dai lavoratori."

"Un ringraziamento a tutta la squadra per l'impegno profuso e i complimenti a Ivan Di Genova, che è risultato il candidato più votato in assoluto", continua Gagliardi. "Le vittorie alle elezioni che la nostra Organizzazione sta ottenendo sia sul territorio molisano che su tutto il suolo nazionale, certificano il rispetto che i lavoratori nutrono nei confronti del nostro sindacalismo autonomo, che libero da ideologie politiche e preconcetti, porta avanti realmente i valori di tutela dei diritti occupazionali salariali e si rende promotore di proposte e non proteste sterili. La Fismic Confsal e tutta la squadra di Lanciano continueranno a lavorare e lottare per i diritti dei lavoratori e a intraprendere un cammino condiviso per il bene di tutti", conclude Gagliardi.