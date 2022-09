"Buon vento alla marineria termolese"

TERMOLI. Terminato il fermo pesca sono tornati in mare aperto due notti fa i pescherecci della flottiglia termolese. Ieri sera le prime casse di prodotti ittici sbarcate e la riapertura del Mercato Ittico del porto per la consueta asta di vendita del pesce. In un momento particolare come quello che sta vivendo la categoria a causa del caro gasolio il sindaco Francesco Roberti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha inteso augurare “Buon vento” a tutto il comparto con l’invito a non mollare in attesa di tempi migliori.

“E’ un periodo particolare per la pesca, – ha detto il primo cittadino Francesco Roberti – conosciamo bene le problematiche che sta attraversando la categoria a causa del caro gasolio che rischia ancora di mettere in ginocchio tante piccole imprese della pesca. Siamo stati sempre al fianco dei pescatori e della marineria e continueremo a farlo per non far mancare il nostro sostegno. Il termine del fermo pesca porta sicuramente una boccata d’ossigeno, la marineria termolese è formata da uomini forti che sapranno affrontare anche questo momento, intanto con la ripresa dell’attività di pesca auguro il meglio a tutti coloro che sono tornati in mare aperto per riprendere il proprio lavoro”.