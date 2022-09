Amazon di San Salvo: "Avviato l'inserimento di 6 lavoratori sordi"

SAN SALVO. Oggi, in occasione della giornata Internazionale della lingua dei segni, Amazon presenta una nuova importante iniziativa all’insegna della massima inclusione: l’inserimento lavorativo di persone Sorde nei suoi centri di distribuzione in Italia.

Il programma, che è stato sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi e conta già l’inserimento di circa 50 persone in tutta Italia, è stato avviato anche presso il centro di distribuzione Amazon di San Salvo (CH) con 6 lavoratori.

Nello stesso sito, recentemente inaugurato, Amazon ha già creato oltre 400 posti di lavoro a tempo indeterminato, con una previsione occupazionale di 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. In Abruzzo, Amazon è presente con un centro di distribuzione a San Salvo e un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino, entrambi in provincia di Chieti. Ad oggi, Amazon ha creato circa 500 posti di lavoro a tempo indeterminato in regione.

Al momento gli altri centri di distribuzione in cui il progetto è già attivo e che vedono la presenza di lavoratori Sordi sono Colleferro (Roma), Passo Corese (Rieti), Torrazza Piemonte (TO), Castelguglielmo-San Bellino (Rovigo), Castel San Giovanni (Piacenza), Novara e Cividate al Piano (Bergamo).

Nei prossimi mesi l’iniziativa sarà allargata anche agli altri centri di distribuzione presenti in Italia.