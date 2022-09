Triglie, mazzancolle, calamari e seppie: il pesce fresco è un'altra cosa

Triglie, mazzancolle, calamari e seppie: torna il pesce fresco

TERMOLI. Torna sui banchi, finalmente, il pesce fresco del’Adriatico.

Come abbiamo seguito in diretta Facebook, primo sbarco nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, al molo del porto di Termoli, dopo l’uscita in mare di mercoledì sera, sdoganata dalla risposta del Mipaaf a Coldiretti Impresa Pesca.

L’imbarcazione che ha portato pesce fresco è stata “Ciccillo Albatros”, in banchina 93 casse da 4 chili, poco oltre la metà sono state triglie, circa 200 chili.

Il pescato del Ciccillo Albatros è stato anche l’unico diretto al mercato ittico, dove è stata battuta la prima asta della nuova stagione, grande era l’attesa dei commercianti locali, desiderosi di vendere il prodotto ai clienti e ai ristoratori.





Non solo triglie, quelle “battute” sul nastro trasportatore, c’erano anche cicale, mazzancolle, calamari, seppie, sogliole e rombi. La modica quantità ha permesso anche un prezzo discreto, che ha coperto i costi dell’uscita in mare aperto, vista la spesa sempre molto alta per il gasolio. Intorno alle 23 sono rientrate anche gli altri pescherecci usciti la sera prima, con la vendita diretta ai commercianti di fuori regione che sono dotati del numero Cee.





Il tratto di Adriatico interessato dal fermo biologico è quello tra San Benedetto del Tronto e Termoli.

Galleria fotografica