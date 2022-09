La grande famiglia Momentive festeggia i 40 anni di attività

TERMOLI. Momentive è presente a Termoli, in Molise, dal 1982 e, oggi, mercoledì 28 settembre celebra i suoi 40 anni.

«Quarant’anni fa ero un bambino. Mi ricordo che qui, dove ora c’è l’azienda, c’era un campo di girasoli. E oggi, siamo qui per celebrare questo importante anniversario» ha dichiarato VP Nalian, Presidente e direttore generale della divisione Performance Additives di Momentive.

“Il rafforzamento della nostra presenza sul territorio attraverso questo nuovo impianto, che rispetta i più severi standard di sicurezza dei processi produttivi, rappresenta l'impegno di Momentive a creare valore per non solo per i clienti, ma soprattutto per i dipendenti, l’ambiente e la comunità locale”, ha dichiarato VP Nalian, Presidente e Direttore Generale della divisione Performance Additives di Momentive.

In concomitanza con questo traguardo, sarà realizzato un nuovo impianto di produzione a Termoli. Lo stabilimento sarà specializzato negli additivi Niax per schiume poliuretaniche (PU) flessibili e rigide, destinate all’industria dei materassi e degli arredi imbottiti, automobilistica e dell'isolamento energetico.

creare soluzioni innovative per un mondo sostenibile, tra cui ad esempio gli additivi per schiume poliuretaniche isolanti utilizzate nell'edilizia e negli elettrodomestici per il miglioramento dell'efficienza energetica; i materassi sottovuoto che consentono di ottimizzare il volume di trasporto e quindi di ridurre l'inquinamento; i catalizzatori a basse emissioni per materassi e sedili per auto che contribuiscono a un prodotto finale più sicuro ed ecologico.

«Se Momentive è cresciuta così tanto è grazie ai lavoratori che da anni operano in questo settore.

Grazie a Giovanni Cordisco e Michele Di Salvatore che in questi giorni andranno in pensione e sono da più di 40 anni che lavorano qui».

Presenti alla celebrazione oltre i dirigenti dell’azienda, il sindaco di Termoli Francesco Roberti e il Vescovo della diocesi Termoli-Larino, Monsignor Gianfranco De Luca.

Il primo cittadino, Francesco Roberti ha ringraziato in egual modo tutti i presenti per il raggiungimento di questi obiettivi.

«Ringrazio il Vescovo che è il nostro faro illuminante di questa nostra terra.

L’entusiasmo dei lavoratori è dovuto a questa grande famiglia che è la Momentive. Ringrazio i lavoratori, tutti e indubbiamente a chi ora si godrà il meritato riposo della pensione.

Sono certo che ci prenderà il posto del mio amico Sebastiano Magrì, che andrà in pensione nei prossimi mesi, prenderà a cuore questa grande famiglia e porterà alto il nome della Momentive».

«La Momentive è un insediamento prezioso per il nostro territorio- ha sottolineato monsignor De Luca- è molto importante essere qui per me. Al mio arrivo qui, c’era un certo timore che poi è stato superato e dissipato grazie alla professionalità e alla sicurezza di questa azienda. 15 anni fa l’allora direttore mi chiamò qui per benedire questa realtà e già da allora ho visto che questo insediamento era una risorsa. Ed è una realtà da custodire che è cresciuta nel tempo. Come cittadini del basso Molise aspettiamo l’inizio della trasformazione e speriamo che ci sia sempre di più, da parte degli amministratori, la volontà di espandere queste realtà».

Alla fine della celebrazione dell'anniversario, i dirigenti hanno tagliato la torta e sono continuati i festeggiamenti.





