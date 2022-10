Campagna elettorale finita, «Pensiamo alla vita concreta delle persone»

CAMPOBASSO. Il coordinatore dell'Ast-Cisl, Antonio D'Alessandro, esorta a pensare alla vita reale dei molisani.

«La crescita economica, iniziata nel 2021 e continuata nell’inizio 2022, ha segnato un incremento del reddito a Isernia del 5,2%, portandolo a 16.191 euro per abitante e a Campobasso un incremento del 4,9% con 15.934 euro di media. Nel 2021, in Molise, l’incremento della spesa in beni durevoli è stato trainato soprattutto dal comparto della mobilità tra auto nuove (49 milioni di spesa, +11,5%), usate (90 mln, +13,1%) e motoveicoli (7mln +33,3%). Anche quello dei mobili è stato un settore chiave per il mercato dei beni durevoli grazie a un incremento del 19,6%. Gli altri segmenti “casa”, come l’elettrodomestica +20,5% e l’elettronica di consumo Tv e Hi-Fi a +36,6%, hanno fatto segnare performance positive così come la telefonia +18,9%, al contrario dell'information technology, unico settore rimasto sugli stessi livelli di spesa 2020.

Adesso questo trend si sta fermando e si stanno così creando condizioni di difficoltà per il sistema imprenditoriale e per la tenuta dell'occupazione. A breve dovrà essere votata la prossima legge di stabilità. Entro il 31 dicembre è necessario centrare 55 obiettivi per portare a casa dall'Europa altri 20 miliardi di euro.

La campagna elettorale è terminata, adesso bisogna smorzare le tensioni e le divaricazioni per assicurare al Paese e agli italiani un governo e alle parti sociali un'interlocuzione in modo da arrivare a scelte mature, condivise ed unitarie che rimettano in moto le dinamiche economiche dell'Italia.

È in corso una guerra, aumento delle materie prime, dei beni alimentari, dell’energia. Qualcuno pensa che sia un film dove ci sono buoni e cattivi.

Per capire, bisogna indagare sulle dinamiche che hanno sviluppato l’attuale situazione. Ci sono fattori internazionali che hanno contribuito a provocare l’attuale situazione dunque non si può essere semplicisti nel ragionare sulle cause.

È arduo pensare che le forze politiche italiane possano fare questo. È difficile credere, per tanti impossibile, che tutti possiamo indossare la vita concreta delle persone, e lasciare da parte gli interessi di parte e di potere».