Sindacato europeo Stellantis, Laviano in Germania: «Proposte ancora differenti»

TERMOLI. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 ottobre, a Rüsselsheim, in Germania presso la struttura Opel al via il 3º incontro per la negoziazione e la definizione della stesura dell’accordo Cae di Stellantis. Ricordiamo come la fusione dei tre grandi gruppi Fca Psa ed Ov non ha ancora portato alla fusione degli attuali ed attivi tre comitati aziendali europei.

Oggi si è entrati finalmente nel vivo della contrattazione, la presidenza dell’incontro odierno è stata tenuta dal delegato Fim-Cisl Abruzzo-Molise Marco Laviano nella sua introduzione ha ribadito la posizione con la quale la delegazione speciale di negoziazione intende portare avanti la contrattazione, evidenziando le differenze sostanziali tra la proposta aziendale e quella sindacale, motivando le proposte apportate, valorizzando il lavoro di team che la delegazione di negoziazione ha portato al testo in questi mesi.

L’ambizione del gruppo Stellantis deve esse misurata con un accordo Cae strutturato complesso ma chiaro negli obiettivi e nel campo di applicazione. Considerando ciò e la rapid