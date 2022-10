«Ascoltate il lavoro e difendete l'industria», Cgil e Fiom Molise in piazza a Roma

Cgil e Fiom Molise alla manifestazione di Roma

CAMPOBASSO. Non poteva mancare la delegazione della Cgil Molise alla manifestazione nazionale di oggi, in piazza a Roma: «Italia, Europa ascoltate il lavoro».

La Cgil, ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia, è scesa in piazza a Roma.

Il corteo è partito alle ore 13.30 da piazza della Repubblica per giungere in piazza del Popolo dove, nel tardo pomeriggio, prenderà la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

La Cgil, assieme a tante associazioni, ai sindacati internazionali e a tutti coloro che decideranno di partecipare, chiederà all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo Governo rilancerà le dieci proposte che sono il cardine dell'attuale piattaforma sindacale e della contestuale discussione congressuale.

Tra i punti del decalogo: l’aumento di stipendi e pensioni; l'introduzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; il superamento della precarietà; una vera riforma del fisco; la garanzia di una misura universale di lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; un tetto alle bollette; un piano per l’autonomia energetica fondato sulle fonti rinnovabili.

Al termine della manifestazione, dalle ore 19 alle 22, è prevista l’apertura straordinaria della sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia 25. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e verrà presentata l’opera restaurata dell’artista Ennio Calabria danneggiata durante l’assalto del 9 ottobre scorso. L’apertura straordinaria proseguirà anche domenica 9 ottobre.

La Cgil del Molise ha organizzato diversi autobus che partiranno da Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro. Dalla sede di via Mosca si ribadisce che la manifestazione è stata organizzata in tempi non sospetti, a prescindere dall'esito delle recenti elezioni politiche. Una considerazione necessaria partendo dal fatto che la storia ultracentenaria della Cgil ha rafforzato il concetto di sindacato autonomo ma non indifferente e per ribadire con determinazione - proprio ad un anno dal vile attacco squadrista alla sede nazionale della Cgil - è una Repubblica antifascista per legge e non certo per opinione.

In particolare, la Fiom-Cgil rilancia la missione "Difendere industria".

«La guerra in corso in Ucraina, gli effetti delle sanzioni economiche, stanno determinando impatti negativi sul sistema industriale del nostro Paese a partire dalla siderurgia e dalla metallurgia e rischiano di determinare un effetto domino in tutti i principali settori industriali.

I lavoratori già vivono una condizione difficile per gli effetti dell’inflazione che taglia il potere d’acquisto dei salari, una situazione preoccupante che tende ad aggravarsi per la speculazione finanziaria in atto sui mercati del gas, del petrolio e delle materie prime e che rischia di penalizzare fortemente il sistema produttivo del Paese con la perdita di migliaia di posti di lavoro, a partire dalla siderurgia, dove le imprese pur in presenza di ordinativi e di commesse hanno rallentato, in alcuni casi sospeso la produzione, prolungando le fermate estive con il ricorso alla cassa integrazione per insostenibilità dei costi energetici.

Un quadro fosco, di grande incertezza, che si innesta nelle difficoltà già presenti nel settore dell’automotive, con il crollo delle immatricolazioni e degli investimenti, con le ristrutturazioni dei petrolchimici, nell’elettrodomestico, con l’annunciato disimpegno della Whirpool, nella produzione di motori navali ed elettrici con la delocalizzazione decisa da Wartsila e con l’insostenibilità per le piccole e medie imprese sottocapitalizzate. Una crisi che rischia di estendersi in tutto il sistema industriale con pesanti ricadute sull’occupazione e sul salario dei lavoratori.

È quindi urgente un intervento dell’Unione europea e del governo che non si limiti alla politica dei «bonus» per:

• separare l’andamento dei prezzi dell’energia da quelli del gas;

• dotare gli Stati di risorse finanziarie, in proporzione ai diversi effetti e impatti determinati dalla crisi energetica, per evitare la competizione tra sistemi produttivi all’interno della stessa;

• rilanciare gli investimenti pubblici, anche utilizzando le risorse del PNRR, per una transizione energetica e ambientale sostenibile socialmente, con la salvaguardia dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

La difesa dell’industria, dell’occupazione, dei redditi e del salario dei lavoratori è una necessità che si impone nel Paese e che intendiamo sostenere con la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici».

Galleria fotografica