A Bari incontro coi rappresentanti istituzionali della Zes Adriatica Puglia-Molise

TERMOLI. La Zes (Zona economica speciale) Adriatica Puglia Molise investe, grazie alla competenza e pragmatica operosità del Commissario Straordinario del Governo, Manlio Guadagnuolo, in attività cognitive. La Zes è una vera opportunità di concreto sviluppo, ripresa, partecipazione per le imprese e amministrazioni che ancora credono in un’Italia senza freni e dalle risorse incommensurabili. La politica del fare può senza dubbio spronare le imprese ad investimenti atti alla trasformazione ideologica del fare impresa. Non più burocrazia ma snellezza nel compiere le fondamentali azioni per insediamenti immediati, propositivi, ragionati.

Con tale spirito dalla struttura Commissariale, con sede in Bari presso la Struttura della Camera di Commercio Pugliese, informano che necessita costruire un percorso amministrativo e strategico unitamente alle realtà industriali ed economiche delle due regioni. Tale costruzione va di pari passo con il confronto politico, più che mai necessario per riordinare idee e focalizzare programmi e fattibilità di interventi, spesso non consoni alle dovute prospettive di sviluppo. A tal proposito, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, con la collaborazione della struttura Commissariale, ha inteso confrontarsi sul tema annoso della Burocrazia e sulle agevolazioni atte allo sviluppo del territorio.

Tale confronto, aperto a chiunque sia interessato ad investimenti in zone Zes, Puglia-Molise, vedrà relatori quali i due presidenti delle rispettive regioni, Puglia e Molise, rispettivamente nelle persone di Michele Emiliano e Donato Toma, il Presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana, il rappresentante della Deloitte Legal (Partner), Francesco Paolo Bello e naturalmente il Commissario Straordinario del Governo Zes Adriatica Interregionale Puglia Molise, Manlio Guadagnuolo. L’incontro, che si terrà il 22 ottobre 2022 a partire dalle ore 10 a Bari presso il Padiglione 152 Sala 2 della Fiera del Levante, sarà moderato dal giornalista Nicola Pepe.

