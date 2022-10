Da Palata a Larino, la storia dell'oleificio che compie 100 anni

LARINO. A Larino nell’autunno 2022 si celebra anche una ricorrenza molto particolare, i 100 anni di un oleificio frentano.

La campagna olearia 2022 fa segnare un record storico per l'oleificio Bracone di Contrada Monte Arcano: cento anni di attività a servizio di questa parte di Molise, della sua gente che con fiducia ha scelto di molire il raccolto per trasformarlo nell'oro verde. Le macchine sono entrate in funzione da qualche giorno in tempo utile per accogliere i clienti che sono tornati a scegliere la professionalità, l'esperienza e la qualità del proprietario dell'oleificio, Pierluigi Bracone che ormai da 10 anni è al timone dell'azienda sulle orme dei suoi avi.

Avi che, proprio cento anni fa, scelsero di acquistare il primo frantoio in quel di Palata dando vita ad una lunga catena di storie, aneddoti e vicende che hanno attraversato il secolo scorso e sono giunte al presente per essere sì, raccontate ma soprattutto ancora una volta proiettate al futuro. Pierluigi ci ha raccontato la storia del suo bisnonno Enrico, di come dopo aver gestito un oleificio fece la scelta di acquistarlo e di puntare alla trasformazione delle olive come attività su cui costruire una famiglia. Dal bisnonno l'oleificio è passato al nonno Giovanni che l'ha gestito per anni insieme ai fratelli Angelo ed Alfredo fino al 1957 quando lo stesso è passato al padre di Pierluigi, Enrico che come il bisnonno ha continuato a far evolvere l'impresa tanto da scegliere anche di trasferirla ormai quasi 25 anni fa a Larino.

Una scelta di campo, senza però dimenticare le origini, quelle stesse che, nonostante i macchinari moderni, si respirano all'interno del frantoio. Una storia da raccontare sicuramente in cui ad un certo punto, ma diremmo fin da quando era piccolo, è entrato come protagonista anche Pierluigi che dopo aver conseguito una laurea, ha scelto di continuare l'attività e di offrire ai clienti un frantoio di ultima generazione con doppia alimentazione sia con la molitura con le macine sia con il sistema integrale del frangitore. Ed è uno spettacolo assistere a tutti i passaggi della lavorazione fino alla colatura finale dell'oro verde.

