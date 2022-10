Il mondo balneare si riunisce a Rimini: il futuro della categoria di discute al "Sun"

L'ottobrata di domenica scorsa

TERMOLI. Parlare di turismo in pieno autunno, tra prima e seconda decade del mese di ottobre non è un eufemismo, anzi ormai è strettissima attualità. Non solo perché la classica ottobrata, clima mite che perdura al mattino specialmente, sulla costa, permette persino di andare in spiaggia e fare il bagno, come avvenuto anche per la seconda domenica del mese, dopo quella scorsa.





Ma soprattutto in questo autunno ci si gioca il futuro di uno degli asset turistici più importanti, quello balneare. Settimana cruciale quella del Sun di Rimini, il salone del comparto, mai così esplosivo, visti i rischi derivanti dall’applicazione della direttiva Bolkestein. Il Sun 2022, salone internazionale del beach & outdoor (attrezzature balneari, arredo per campeggi e villaggi, prodotti per il turismo all’aria aperta), si terrà da oggi al 14 ottobre, tagliando l’importante traguardo della 40^ edizione.

Organizzata da Italian Exhibition Group e punto di riferimento per tutti gli imprenditori balneari italiani, la fiera Sun 2022 di Rimini oltre alla parte espositiva offrirà come di consueto un ricco calendario di convegni, seminari ed eventi sulle tematiche più importanti per il settore. L’evento si terrà in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design, rendendo RiminiFiera il primo marketplace internazionale dedicato al business turistico. Ci sarà spazio per celebrare le assemblee generali di tutte le sigle e non sono poche, che rappresentano la categoria. Ieri si è espresso il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, come sempre verbo condiviso dal presidente regionale del Molise, Domenico Venditti.





«L’assenza del nuovo Governo e l’impossibilità della presenza di Parlamentari per il concomitante insediamento del Parlamento appena eletto ha vanificato e reso inutile il tradizionale Convegno unitario. La Giunta che si è riunita il 27 settembre ha deciso di utilizzare comunque l’evento fieristico per una nostra Assemblea Generale Nazionale che si terrà Giovedì 13 ottobre dalle 10: 30 alle 14presso la Sala Sisto Neri. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione alla luce della legge approvata dal Governo Draghi numero 118/2022, del nuovo quadro parlamentare scaturito dalle ultime elezioni politiche e del contenzioso pendente presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea».