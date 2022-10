Cassa Depositi e Prestiti: l'incontro alla Camera di Commercio del Molise

CAMPOBASSO. Il ruolo di cassa depositi e prestiti come motore di crescita e innovazione per le imprese, questa mattina l’incontro alla Camera di Commercio di Campobasso.

L’evento è stato organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Regione Molise e Anci Molise.

La camera di commercio ha sottoscritto un accordo bilaterale per avere uno sportello di Cdp, dove possono accedere sia le imprese che le pubbliche amministrazioni.

“Tenendo conto delle opportunità del Pnrr e del momento delicato è necessario un salto di qualità del mondo imprenditoriale e dell’amministrazione” ha dichiarato Paolo Spina presidente della camera di commercio.

L’incontro un’occasione di confronto con enti e imprese locali per approfondire le soluzioni di cassa depositi e prestiti dedicate all’innovazione e alla crescita delle imprese.

«E’ un’iniziativa volta a far conoscere, per quanto mi riguarda, ai sindaci, tutte le iniziative che cassa depositi e prestiti effettua ai fini dei finanziamenti di prestiti che, in alcuni casi, sono anche a tasso zero- spiega Pompeo Sciulli presidente dell’Anci Molise.

In una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui i comuni stanno ricevendo tantissimi fondi, nella misura più svariata, in varie situazioni praticamente dove sono previsti in alcuni casi anche dei cofinanziamenti, ecco cassa depositi e prestiti con un accordo che è stato stilato con Angy riesce a garantire questi cofinanziamenti con delle situazioni veramente agevolate e, quindi, i comuni possono accedere a questi finanziamenti avendo la parte cofinanziata garantita.

I fondi varano al 100% cioè i prestiti varano al 100% Sono anche a tasso zero quindi non approfittarsi della situazione e quindi questo permette di accedere a tutte le misure previste soprattutto col piano di ripresa e resilienza».

