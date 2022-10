Amazon, retribuzione d'ingresso sale a 1.713 euro e bonus da 500 euro

A partire dal primo di ottobre anche per il polo logistico di San Salvo

SAN SALVO. Buone notizie per i dipendenti di Amazon, anche per quelli del polo logistico di San Salvo. Il colosso dell'e-commerce ha infatti deciso l'incremento della retribuzione d’ingresso per i propri dipendenti della logistica a 1.713 € lordi al mese.

"Apprezziamo il grande lavoro che i nostri dipendenti svolgono durante tutto l’anno, e siamo orgogliosi delle retribuzioni competitive che offriamo. A partire dal primo di ottobre, Amazon ha aumentato la retribuzione d’ingresso per i propri dipendenti della logistica a 1.713 € lordi al mese.

Con questo aumento, le retribuzioni di ingresso sono incrementate del 19% rispetto a quelle del 2018 e sono superiori dell’8% rispetto a quanto previsto dal 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. Oltre a ciò, siamo lieti di annunciare che ogni lavoratore, che abbia un contratto a tempo pieno, part-time o stagionale, riceverà un bonus aggiuntivo di 500€ netti come ulteriore ringraziamento e, a partire da gennaio 2023, il valore giornaliero dei buoni pasto salirà da 5€ a 7€."