Sevel calo della produzione, Denso prime commesse dal Brasile e la Pilkington punta sull'edilizia

SAN SALVO. È un momento difficile per le aziende dell'automotive in Abruzzo.

In Sevel si assiste a un forte calo della produzione dovuto ai continui stop per mancanza di componenti. In particolare nell'ultimo trimestre i dati parlano di un -27,5% di unità prodotte, numeri addirittura peggiori rispetto al periodo pandemico (Leggi).

In Denso una boccata di ossigeno arriva dai i primi ordini provenienti dal Brasile. Infatti entro il prossimo 4 novembre partirà la produzione di alternatori per il Sud America.

In Pilkington fa paura il caro energia con costi più che triplicati, basti pensare che si è passati a consumi da 200mila euro giornalieri a 800mila (Leggi).

Intanto il colosso del vetro sansalvese sembra essersi ricavato una strada secondaria a quella dell'automotive ed è quella dell'edilizia. Infatti l'azienda, tra le eccellenze d'Itala, prenderà parte alla rassegna nazionale in programma dal 19 al 22 ottobre a Bologna.