La battaglia per salvare il comparto delle "vongole" nell'Adriatico

TERMOLI. Lo scorso 4 ottobre Domenico Guidotti lanciò l'allarme sulla questione "vongole", chiedendo a gran voce come Federcoopesca all'Unione europea di prorogare la deroga sulle misure minime.

«Non bastavano la moria dei molluschi bivalvi dovuta al caldo di questa estate e la crisi energetica che ha portato il prezzo del gasolio alle stelle. Un'altra tegola sta per cadere sulla testa dei pescatori della famosa vongola adriatica- spiega Domenico Guidotti, presidente Federcoopesca Molise. A fine anno scade la deroga dell’Unione europea sulla dimensione minima delle vongole. Negli anni passati la Ue con proprio decreto aveva vietato la pesca dei molluschi al di sotto dei 25 millimetri per tutto il mediterraneo. I consorzi delle Vongole di tutto l’adriatico, di concerto con il Ministero competente con risultati scientifici hanno dimostrato che nel mar ’adriatico la venus gallinae non supera detta misura; infatti quando raggiungono i 22 millimetri non crescono e muoiono. È cominciato l’iter per l’approvazione del regolamento delegato con cui la Commissione Europea propone la proroga della taglia per altri 3 anni e, come da programma, la delegazione degli europarlamentari spagnoli in commissione pesca del Parlamento Europeo hanno già dichiarato guerra a vantaggio dei loro molluschi. Una situazione che mette in forte preoccupazione la flottiglia delle draghe idrauliche molisane riunite in consorzi, la mancata deroga darà un duro colpo al comparto pesantemente aggravato dalla pandemia e dal caro gasolio».

Dopo questa presa di posizione, è l'intero mondo ittico che fa quadrato. Con una lettera unitaria diretta alla Commissione Pesca del Parlamento europeo, Federpesca, Coldiretti Impresa-pesca, Alleanza Cooperative Italiane-coordinamento Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca si sono uniti per supportare la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione per il mollusco bivalve Venus – comunemente conosciuto come “vongola lupino” – nel Mar Adriatico e Mar Tirreno per il periodo 2023-2025. «Una deroga alla taglia minima di riferimento europea di 25 millimetri necessaria poiché nelle zone interessate queste vongole crescono meno velocemente che altrove. In questi anni, sono state condotte attente valutazioni scientifiche che hanno riconosciuto la specificità della vongola dell’Adriatico e la taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 22 millimetri, coerente con l’obiettivo della normativa europea di garantire la protezione dei giovanili e il buono stato della risorsa. Per questi motivi, anche la Commissione europea supporta la proroga. Considerazioni di carattere economico e commerciale sollevate da alcuni eurodeputati della Commissione pesca del Parlamento europeo rischiano di ostacolare la proroga alla taglia minima di 22 millimetri della vongola lupino. Ci auguriamo con questa lettera unitaria di esortare gli eurodeputati a basare le loro considerazioni sui dati scientifici, sulla conservazione della risorsa e dell’ecosistema marino delle acque interessate, come stabilito e richiesto dal Regolamento europeo sulle Misure tecniche. Auspichiamo, inoltre, che gli aspetti di carattere sociale, riguardanti il mantenimento dei livelli occupazionali della pesca italiana, possano anch’essi orientare le valutazioni degli stessi eurodeputati. Siamo pronti a un confronto nell’ottica di costruire percorsi di condivisione e non di rottura che il settore, soprattutto in questo momento, non merita», concludono le associazioni.