"Prevenire infortuni e tragedie" sui luoghi di lavoro

CAMPOBASSO. CGIL, CISL e UIL del Molise, nell’ambito della settimana nazionale dedicata alla sicurezza sul lavoro, organizzano un’assemblea regionale dei delegati e dei rappresentanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro che si sta tenendo oggi, martedì 18 ottobre alle ore 9.30 presso la Scuola Edile di Campobasso.

Ogni giorno, purtroppo, registriamo tragedie che avvengono sui diversi luoghi di lavoro. Un’emergenza nazionale a cui si aggiungono i fenomeni del lavoro nero e del caporalato ma, soprattutto, evidenziamo i drastici effetti della riduzione di risorse alla 'organizzazione della sanità che, oltre a determinare carenze di offerta sanitaria ordinaria, ha colpito anche i dipartimenti di prevenzione e protezione della Asl e Ats nei diversi territori.

Le denunce di infortunio e di malattie professionali sono in crescita e sono numeri allarmanti per un Paese, come il nostro, che si definisce civile e industriale. I riflessi di tale situazione sono evidenti anche nella nostra Regione e c’è bisogno di una condivisione sociale ad ampio raggio per prevenire devastanti tragedie.

Non si può morire sul lavoro e noi, come sindacato, stiamo promovendo da tempo azioni unitarie da svolgere sul campo che rilanceremo con una serie di iniziative sui territori. Per questo i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL del Molise unitamente ai Responsabili Confederali dei Dipartimenti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro delle strutture Regionali, stanno predisponendo una serie di azioni a partire proprio dall’ attivo unitario del Molise.

Nel Corso dei lavori saranno illustrati anche i tratti salienti della manifestazione nazionale prevista a Roma in Piazza Santi Apostoli per sabato 22 ottobre alla quale CGIL, CISL e UIL del Molise parteciperanno con loro delegazioni.

Galleria fotografica